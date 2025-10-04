Băsescu, verdict pentru Primăria Capitalei. Cine are cele mai mari șanse?
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă, la Realitatea Plus, evoluția situației politice legate de alegerile pentru Primăria Capitalei, subliniind că principalele partide interesate de organizarea rapidă a scrutinului sunt PNL și USR.
Băsescu a apreciat că aceste formațiuni au, în opinia sa, cele mai mari șanse de a câștiga Primăria.
„Este clar că PNL și USR au interese să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei cât mai repede și încadrate în lege.
Interesele politice sunt să câștige și, după părerea mea, cele mai mari șanse le au liberalii și USR să câștige primăria”, a spus Traian Băsescu.
Totodată, fostul șef al statului a comentat și temerile existente în cadrul coaliției de guvernare legate de ascensiunea partidului AUR.
Potrivit lui Traian Băsescu, există o teamă reală privind creșterea formațiunii conduse de George Simion, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar dori ca alegerile să fie amânate pentru a evita un eșec înaintea scrutinului intern din partid, posibil împingându-le chiar în anul 2026.
„Categoric, da! (există o teamă față de AUR – n.red.) Păi, Grindeanu îi e teamă să nu aibă un eșec înaintea alegerilor din partid și atunci ar vrea să aibă alegerile cât mai împinse dincolo de 1 ianuarie, să le vadă împinse în 2026”, a încheiat fostul președinte.
Președintele Senatului: Dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid va candida cu candidat propriu
Tot azi, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a susținut că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid. El a explicat că este normal ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să fie aleasă într-un termen cât mai scurt.
Abrudean a recunoscut că există discuții în interiorul coaliției, subliniind că fiecare partid – PSD, PNL și USR – are candidați bine cotați în sondaje, ceea ce face dificilă identificarea unui candidat comun.
Potrivit lui Abrudean, în cazul în care nu se va găsi o formulă de consens, fiecare partid va merge cu propriul candidat, iar decizia finală va aparține bucureștenilor. El a explicat că Stelian Bujduveanu, primar interimar, și Ciprian Ciucu, bine cotat în sondaje, reprezintă principalele opțiuni din partea PNL, în timp ce USR ar putea miza pe candidat propriu, iar PSD pe Nicușor Băluță.
Abrudean a precizat că, deși își dorește un candidat comun al coaliției, există și posibilitatea ca partidele să candideze separat, fiecare cu propria opțiune, urmând ca rezultatele sondajelor să dicteze în final cine se va afla în fața electoratului.
„Eu cred că va trebui luată o decizie foarte curând aici. Eu sunt de părere că alegerile ar trebui făcute cât mai repede, pentru că e vorba de Capitala ţării, încă o dată. E normal totuşi ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să poată să fie aleasă într-un termen cât mai scurt. Sigur că sunt discuţii în interiorul coaliţiei.
Fiecare are părerile lui, mai ales în PNL. Suntem un partid foarte viu din perspectiva părerilor şi a dezbaterilor şi e normal să fie aşa. Stelian Bujduveanu face o treabă foarte bună ca primar interimar şi îşi poate arăta calităţile, din poziţia de viceprimar era mai greu. Cred că trebuie luată o decizie cât mai rapid.
Din perspectiva PNL, sigur că avem mai multe variante. Ciprian Ciucu era foarte bine cotat în sondajele recente, cel mai bine. Este şi Stelian Bujduveanu, care evident trebuie luat în considerare. Dar, până la urmă, măsurătorile vor spune care stă cel mai bine. Momentan stă Ciprian Ciucu, evident. Colegii de coaliţie au varianta cu domnul Drulă. PSD, sigur, are varianta cu domnul Băluţă. E greu să armonizezi.
Cred că va fi greu să avem un candidat comun al coaliţiei în situaţia în care ne aflăm. Mi-aş dori să existe un astfel de candidat. Nu ştiu dacă vom ajunge în această situaţie şi vom vedea ce decizie va lua partidul. Orice este posibil, până la urmă. Repet, şi varianta unei candidaturi separate, fiecare cu candidatul propriu”, a explicat Abrudean în cadrul unei emisiuni difuzate de Prima TV.