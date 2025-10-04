Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă, la Realitatea Plus, evoluția situației politice legate de alegerile pentru Primăria Capitalei, subliniind că principalele partide interesate de organizarea rapidă a scrutinului sunt PNL și USR.

Băsescu a apreciat că aceste formațiuni au, în opinia sa, cele mai mari șanse de a câștiga Primăria.

„Este clar că PNL și USR au interese să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei cât mai repede și încadrate în lege. Interesele politice sunt să câștige și, după părerea mea, cele mai mari șanse le au liberalii și USR să câștige primăria”, a spus Traian Băsescu.

Totodată, fostul șef al statului a comentat și temerile existente în cadrul coaliției de guvernare legate de ascensiunea partidului AUR.

Potrivit lui Traian Băsescu, există o teamă reală privind creșterea formațiunii conduse de George Simion, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar dori ca alegerile să fie amânate pentru a evita un eșec înaintea scrutinului intern din partid, posibil împingându-le chiar în anul 2026.

„Categoric, da! (există o teamă față de AUR – n.red.) Păi, Grindeanu îi e teamă să nu aibă un eșec înaintea alegerilor din partid și atunci ar vrea să aibă alegerile cât mai împinse dincolo de 1 ianuarie, să le vadă împinse în 2026”, a încheiat fostul președinte.

Tot azi, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a susținut că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid. El a explicat că este normal ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să fie aleasă într-un termen cât mai scurt.

Abrudean a recunoscut că există discuții în interiorul coaliției, subliniind că fiecare partid – PSD, PNL și USR – are candidați bine cotați în sondaje, ceea ce face dificilă identificarea unui candidat comun.

Potrivit lui Abrudean, în cazul în care nu se va găsi o formulă de consens, fiecare partid va merge cu propriul candidat, iar decizia finală va aparține bucureștenilor. El a explicat că Stelian Bujduveanu, primar interimar, și Ciprian Ciucu, bine cotat în sondaje, reprezintă principalele opțiuni din partea PNL, în timp ce USR ar putea miza pe candidat propriu, iar PSD pe Nicușor Băluță.

Abrudean a precizat că, deși își dorește un candidat comun al coaliției, există și posibilitatea ca partidele să candideze separat, fiecare cu propria opțiune, urmând ca rezultatele sondajelor să dicteze în final cine se va afla în fața electoratului.