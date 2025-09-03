Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în prezent, sunt luate în calcul două variante: fie organizarea alegerilor locale parțiale în această toamnă, fie amânarea lor pentru primăvara anului viitor. El a precizat că, din punct de vedere legal, nu s-a depășit încă niciun termen și că este necesar un acord politic între partidele din coaliție pentru a avansa.

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni să se ia o decizie în acest sens”, a explicat Bolojan la EuropaFM.

Acesta a declarat că speră ca o decizie finală să fie luată în cursul lunii septembrie, ideal chiar în prima jumătate a lunii. A subliniat că este nevoie de o formulă clară care să fie agreată de toți actorii politici implicați în guvernare.

Până la stabilirea unei date oficiale, mai mulți candidați și-au anunțat deja intenția de a intra în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. Printre aceștia se numără:

Cătălin Drulă, președintele USR;

Ana Ciceală, reprezentanta partidului SENS;

Octavian Berceanu, din partea REPER;

Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica;

Anca Alexandrescu, cunoscută realizatoare TV.

Ilie Bolojan a menționat că în sondajele realizate de PNL, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este candidatul cel mai bine poziționat. Premierul l-a descris ca fiind „în topul încrederii” și a afirmat că acesta ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală.

Bolojan a subliniat importanța unei strategii unitare din partea partidelor politice, în condițiile în care alegerile se desfășoară într-un singur tur. În opinia sa, prezența mai multor candidați în aceeași zonă ideologică duce la fragmentarea voturilor, ceea ce poate favoriza un candidat aflat în minoritate, dar cu un scor consolidat în jur de 30-35%.

Premierul a afirmat că este esențial ca partidele să conștientizeze acest risc și să găsească o formulă comună pentru susținerea unui candidat cu „masă critică”, capabil să adune un sprijin larg.

„Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală pentru că este un vot din primul tur și fiecare alegere îți impune strategie diferită. Ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică în spate astfel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară dar are 30-35% poate câștiga alegerile”, a explicat Bolojan.

Cu privire la disputele dintre susținătorii candidaților, premierul a transmis că „important este pe cine susțin bucureștenii”, nu cine este favorit în cercurile politice.

Ilie Bolojan a reamintit că, deși stabilirea datei alegerilor intră în atribuțiile premierului, fiind vorba de o coaliție de guvernare formată din patru partide, este nevoie de un consens politic.

Funcția de primar general a devenit vacantă pe 23 mai 2025, după ce Nicușor Dan a demisionat ca urmare a câștigării alegerilor prezidențiale. Potrivit legislației în vigoare, prefectul Capitalei este obligat să constate vacantarea funcției în termen de 10 zile și să solicite Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri.

Alegerile trebuie organizate în maximum 90 de zile de la această constatare, dar acest termen poate fi influențat de variabile politice și tehnice. Lipsa unui acord în coaliție a dus, până în prezent, la amânarea deciziei.