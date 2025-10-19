Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis un mesaj clar după exercițiile de mobilizare desfășurate în zona București-Ilfov, subliniind că România nu se află în pragul unui conflict, ci își consolidează capacitatea de reacție și organizare.

„Am stat astăzi( n.r. vineri) de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară”, a declarat ministrul Apărării.

Acesta le-a mulțumit participanților pentru spiritul civic și pentru atitudinea responsabilă cu care au privit exercițiile militare:.

„Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții.”

Moșteanu a explicat că astfel de exerciții de mobilizare sunt organizate anual, în mai multe județe ale țării, și au rolul de a menține o rezervă activă, pregătită și conectată la noile proceduri militare.

„Exercițiile de mobilizare au loc în fiecare an, în multe din județele țării. Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că aceste activități nu reprezintă o pregătire pentru război, ci fac parte din antrenamentele specifice unei armate moderne.

„Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a unei armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți.”

Totuși, ministrul a recunoscut că au existat și unele probleme logistice în timpul mobilizării, însă acestea au fost izolate.

„Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare: timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate.”

Moșteanu a explicat că imaginile cu cozile apărute în spațiul public nu reflectă activitatea Ministerului Apărării, ci a altor structuri implicate în proces.

„Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului.”

Potrivit ministrului, Statul Major al Apărării va prezenta săptămâna viitoare o analiză completă a exercițiului, cu măsuri concrete pentru îmbunătățirea organizării.

„Exercițiile există tocmai pentru a învăța și pentru a deveni mai buni”, a adăugat Moșteanu.

În final, acesta a condamnat ferm campaniile de dezinformare care au circulat pe rețelele sociale, acuzând anumite persoane publice și „influenceri” că au promovat intenționat știri false.

„Este rușinos modul în care unii politicieni, în care ‘influenceri’ au răspândit fake news-uri, multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului. Fac un apel la acești oameni: Nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise ‘informații’ care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație.”

Mesajul final al ministrului a fost unul categoric: „Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict.”