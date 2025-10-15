Ministerul Apărării Naționale derulează în București și județul Ilfov un amplu exercițiu de mobilizare, în cadrul căruia mai mulți rezerviști au fost chemați la unitățile militare unde sunt arondați pentru activități de pregătire. Exercițiul, denumit MOBEX B-IF-25, se desfășoară în perioada 12-20 octombrie și are ca scop verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Campania a fost însă criticată de o parte dintre rezerviști, care au reclamat modul în care au fost convocați. Mulți dintre aceștia au fost notificați cu doar o zi sau două înainte de data acțiunii, iar odată ajunși la unitățile militare au întâmpinat o organizare deficitară.

Potrivit MApN, aproximativ 10.000 de rezerviști au fost chemați să participe la exercițiu. Este vorba despre foști militari – ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști – care au efectuat stagiul militar înainte de anul 2004, când serviciul militar obligatoriu a fost suspendat. Conform procedurii, aceștia au primit ordine de chemare la unitate și sunt obligați să se prezinte la data indicată.

În opinia lui Victor Ponta, reacțiile publice și agitația mediatică din jurul exercițiului de mobilizare contribuie la o stare artificială de tensiune și susțin o narațiune pro-război. Fostul premier susține că România nu se confruntă cu un risc real de atac militar, întrucât face parte din Alianța Nord-Atlantică (NATO) și beneficiază de protecția parteneriatului strategic cu Statele Unite, inclusiv prin prezența bazei americane de la Deveselu.

Totodată, Ponta atrage atenția că întreaga campanie are și un alt efect, acela de a abate atenția opiniei publice de la problema achizițiilor de armament realizate de statul român. Fostul premier consideră că aceste achiziții, în multe cazuri costisitoare și nejustificate, sunt mascate prin crearea unei atmosfere de panică și prin exagerarea pericolelor externe.