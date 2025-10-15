Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru piața pensiilor private, Dan Armeanu, a spus că se bucură de votul dat de Parlament pentru legea privind plata pensiilor private. El a explicat că legea, elaborată de ASF, aliniază sistemul de pensii private din România la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), organizație la care România vrea să adere anul viitor.

Armeanu crede că acest vot este important atât pentru sistemul de pensii private, cât și pentru candidatura României la OCDE. El a menționat că forma finală a legii, rezultată după dezbaterile din Guvern și Parlament, respectă practicile OCDE. Proiectul inițial a fost făcut de ASF și trimis spre aprobare de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Armeanu a zis că noua lege respectă complet principiile internaționale privind pensiile private și contribuie la scopul pentru care a fost creat acest sistem în România. El a adăugat că legea respectă toate standardele și bunele practici europene și ale OCDE.

Legea include și un amendament nou, propus de senatori și acceptat de deputați, care permite persoanelor bolnave de cancer să își retragă toți banii din fondul de pensii private.

Legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților, mai trebuie verificată de Curtea Constituțională înainte de a fi promulgată și de a deveni lege. Totuși, ea va intra în vigoare abia la un an după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Inițial, această lege ar fi trebuit adoptată încă din 2011, la trei ani după ce au fost create fondurile de pensii private, în 2008.

Deputații au decis că suma maximă care poate fi retrasă dintr-o dată din Pilonul II de pensii private, la momentul pensionării, va fi de cel mult 30% din total (față de 25% cât era propus inițial). Excepție fac persoanele care au fonduri foarte mici. Restul banilor vor fi primiți în tranșe, timp de minimum 8 ani (nu 10, cum era înainte).

În prezent, cei care se pensionează pot retrage toți banii din contul lor de pensie privată obligatorie odată – opțiunea aleasă de majoritatea pensionarilor – sau pot primi suma în 60 de rate lunare, adică pe o perioadă de cinci ani.

În Pilonul II de pensii private sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică cea mai mare parte a populației active. Dintre aceștia, 4,5 milioane contribuie în mod constant, lunar, cu 4,75% din venitul brut, parte a contribuției de asigurări sociale (CAS) de 25%.

Proiectul de lege a fost trimis în Parlament în august și reprezintă o etapă importantă din reforma sistemului de pensii, necesară pentru aderarea României la OCDE. Ținta oficială este ca România să devină membră până la sfârșitul anului 2026. Până acum, România a primit 15 avize favorabile din partea comitetelor de specialitate ale OCDE, dintr-un total de 25, care trebuie aprobate pentru finalizarea procesului de aderare.