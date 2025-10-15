România ar putea înregistra în acest an o creștere economică modestă, situată între 0 și 1%, iar pentru 2026 rămâne de văzut dacă ritmul va fi mai alert decât cel din 2025, potrivit președintelui Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

„Am văzut economistul şef de la o bancă mare din România care vorbeşte de creştere negativă şi în acest an şi în anul viitor. (…) Oricum, nu va fi o creştere spectaculoasă dacă va fi. Nu are cum. Vom fi cu o creştere în anul acesta între 0 şi 1%. Şi anul viitor este de văzut dacă va fi mai mare decât în anul acesta”, a declarat Dăianu în cadrul celei de-a șasea ediții a Banking Forum, organizat de Financial Intelligence.

El a precizat totodată că nu împărtășește opiniile celor care cred că România s-ar putea confrunta cu o recesiune severă, care să genereze efecte economice în lanț.

La rândul său, economistul-șef al BRD, Florian Libocor, a susținut, în cadrul celei de-a 20-a ediții a Conferinței de risc de țară organizată de Coface România, că economia națională ar putea scădea cu aproximativ 0,6% din PIB în acest an, iar declinul ar putea continua și în 2026, ajungând la circa 2%.

„Pe mine mă amuză teribilă opinii de genul «noi vedem o uşoară contracţie, dar o să spunem că o să fie uşor sub 1%». Am avut genul ăsta de discuţii şi le-am transmis celor cu care am discutat. În felul acesta îi păcăliţi până şi pe guvernanţi pentru că ei au impresia că calculele pe care şi le-au făcut sunt bune, pentru că le confirmaţi acele calcule şi n-aveţi argumente. Uitaţi-vă la consum, uitaţi-vă la variaţia stocurilor, uitaţi-vă la modul în care evoluează preţurile, uitaţi-vă la industrie, uitaţi-vă la agricultură. Uitaţi-vă unde vreţi, absolut unde veţi, în panoul ăla care arată cum se formează PIB-ul pe venituri şi pe cheltuieli şi veţi avea destul de multe semne de întrebare. Dar, precum se spunea bine la început, o recesiune trebuie privită ca pe un proces de întremare, un proces de curăţare. Nu ca pe un proces malefic, pentru că nu e malefic, pentru că de asta există ciclu economic. Altfel, am sta mereu pe creştere, o frumoasă utopie. Pot să dau exemple din trecut, dar nu cred că e cazul. Cred că mulţi şi le aduc aminte chiar şi acum. Deci avem în vedere o contracţie a economiei, undeva de până în 0,6% din PIB în acest an, care va continua cu o contracţie şi anul viitor, de peste 2%. Astea sunt cifrele din scenariul central din momentul de faţă. Dacă cineva asumă că liberalizarea preţurilor energiei şi gazelor nu va avea un impact asupra consumului, principalul motor al creşterii economice, este liber să o facă. Dar nu va convinge. Cel puţin nu pe mine”, a afirmat Libocor.

Daniel Dăianu a mai menționat că, în urmă cu câteva luni, au existat miniștri „disperați” care au transmis public mesaje greșite despre lipsa fondurilor pentru salarii și pensii — afirmații pe care le consideră nefondate, având în vedere că după 1989 nu s-a înregistrat niciun moment în care aceste plăți să nu fie efectuate.