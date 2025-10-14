Economistul-șef al BRD, Florian Libocor, a spus marți că România riscă o scădere a economiei de 0,6% din PIB în acest an. El a precizat că scăderea va continua și anul viitor, când ar putea ajunge la 2%, și a descris recesiunea ca pe un proces de „întremare”.

Pe Libocor îl amuză când unii spun că va fi doar o contracție ușoară, sub 1%, pentru că, în opinia lui, astfel de estimări păcălesc chiar și guvernanții, care cred că calculele lor sunt corecte.

Economistul a mai spus că sunt multe semne care arată recesiunea, și a dat exemple: consumul, schimbările din stocuri, evoluția prețurilor, industria și agricultura. El a explicat că, uitându-te la datele despre cum se formează PIB-ul, pe venituri și cheltuieli, apar destule semne de întrebare.

„Pe mine mă amuză teribil opinii de genul “noi vedem o uşoară contracţie, dar o să spunem că o să fie uşor sub 1%”. Am avut genul ăsta de discuţii şi le-am transmis celor cu care am discutat. În felul acesta, îi păcăliţi până şi pe guvernanţi pentru că ei au impresia că calculele pe care şi le-au făcut sunt bune, pentru că le confirmaţi acele calcule şi n-aveţi argumente. Uitaţi-vă la consum, uitaţi-vă la variaţia stocurilor, uitaţi-vă la modul în care evoluează preţurile, uitaţi-vă la industrie, uitaţi-vă la agricultură. Uitaţi-vă unde vreţi, absolut unde veţi, în panoul ăla care arată cum se formează PIB-ul pe venituri şi pe cheltuieli şi veţi avea destul de multe semne de întrebare”, a explicat Libocor la o conferință organizată de „Coface România”.

Libocor consideră că recesiunea nu trebuie văzută ca ceva rău. El spune că o recesiune trebuie privită ca un proces de curățare și întărire a economiei, pentru că ciclurile economice există tocmai pentru asta. Fără ele, am fi mereu în creștere, ceea ce ar fi o utopie.

El a precizat că se așteaptă la o contracție a economiei de până la 0,6% din PIB în acest an, care va continua anul viitor cu peste 2%. Libocor a menționat că oricine crede că liberalizarea prețurilor la energie și gaze nu va afecta consumul — principalul motor al economiei — se poate înșela.

În schimb, datele „Coface România” arată că economia națională ar urma să crească cu 0,5% anul acesta și cu 1,2% anul viitor. Aceasta ar fi una dintre cele mai slabe creșteri din regiune, România fiind depășită doar de Austria, care va crește cu 0,4% în acest an și 0,6% anul viitor.

„O recesiune trebuie privită ca pe un proces de întremare, un proces de curăţare. Nu ca pe un proces malefic, pentru că nu e malefic, pentru că de asta există ciclu economic. Altfel, am sta mereu pe creştere, o frumoasă utopie. Cred că mulţi şi le aduc aminte chiar şi acum. Deci avem în vedere o contracţie a economiei, undeva de până în 0,6% din PIB în acest an, care va continua cu o contracţie şi anul viitor, de peste 2%. Acestea sunt cifrele din scenariul central din momentul de faţă. Dacă cineva asumă că liberalizarea preţurilor energiei şi gazelor nu va avea un impact asupra consumului, principalul motor al creşterii economice, este liber să o facă. Dar nu va convinge. Cel puţin nu pe mine”, a explicat Libocor.

Economistul a spus că este o glumă ideea că majorarea TVA a adus mai mulți bani la buget. El a explicat că majorarea TVA a avut loc pe 1 august și că ceea ce s-a văzut mărit nu sunt veniturile suplimentare din TVA, ci efecte întârziate ale colectării mai bune a banilor deja existenți.

„Prima regulă care s-a schimbat a fost majorarea TVA, prima dintre cele mai consistente, de la 1 august, şi deja se vorbeşte despre majorarea veniturilor. Este o glumă. Ceea ce am văzut majorat sunt efecte, dacă doriţi întârziate, sau în sfârşit, efecte ale fostei colectări întărită oarecum puţin prin aparatul de colectare, nicidecum efecte ale majorării TVA”, a punctat Libocor.

Președintele CFA România, Adrian Codirlaşu, a zis că se observă o scădere mare a consumului, creșterea șomajului și a insolvențelor, semne care arată un episod de recesiune. El a explicat că, dacă va fi recesiune, aceasta ar fi una ușoară anul acesta, cu o scădere economică sub 1%, iar anul viitor ar putea ajunge spre 1%.

Codirlaşu a menționat că nu vede mari șanse de relansare economică, pentru că politica fiscală și deficitul sunt obstacole importante. El a precizat că acesta este scenariul de bază, iar scenariul de risc, care ar implica un downgrade, ar fi mult mai grav și speră să nu se ajungă acolo.