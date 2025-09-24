Ilie Bolojan a punctat că politicile guvernamentale vor fi orientate către dezvoltare, cu accent pe domenii strategice precum energia, industria alimentară, sectorul îngrășămintelor chimice și exploatarea gazelor din Marea Neagră, prevăzută să înceapă în 2027.

În privința perspectivelor economice, premierul a exclus scenariul unei recesiuni pentru anul viitor. El a afirmat că inflația ar urma să scadă începând cu primele luni din 2026, după ce inițial a făcut o confuzie, vorbind despre o scădere a TVA. Ulterior, Bolojan a clarificat că s-a referit la reducerea inflației, nu la reducerea cotei de TVA.

„Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Trebuie să ne axăm pe scăderea cheltuielilor, pe reformele pe care vrem să le facem și să aducem politici care să ne asigure dezvoltarea, în domeniul energiei de exemplu, în industria alimentară sau cea care ține de îngrăsămintelor chimice, sau gazele prin exploatarea pe care o vom avea din 2027 în Marea Neagră”, a spus Bolojan.

Mesajul premierului a fost întărit și de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Acesta a precizat că Guvernul nu are în vedere nicio nouă creștere de taxe pentru populație sau companii, inclusiv în ceea ce privește TVA. Nazare a subliniat că speculațiile din spațiul public despre posibile majorări nu au fost susținute de nicio comunicare oficială și că Executivul a transmis în repetate rânduri că o astfel de variantă nu există în prezent.

„Estimez că nu ar trebuie să avem o recesiune anul următor. Creșterea de TVA trebuie să încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor scăderea TVA. Înțeleg că am spus scădere de TVA, mă refeream la scădere de inflație de anul viitor”, a mai spus premierul.

Ministrul a adăugat că în cadrul ședințelor Coaliției se discută doar despre restructurările deja prevăzute în programul de guvernare. Nu există planuri noi în privința fiscalității, ci doar măsuri asumate anterior, care țin de eficientizarea statului și de echilibrul bugetar.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri, că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă. Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată sau discutată în ședințele Coaliției. În schimb, în ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a completat acesta.

Premierul a prezentat și conținutul pachetului 3 de măsuri pe care guvernul îl pregătește, subliniind că acesta se concentrează pe eficiență în administrația publică, nu pe reducerea directă a posturilor.

Un element important îl reprezintă dreptul autorităților locale de a autoriza și taxa jocurile de noroc, alături de alte măsuri menite să crească eficiența administrației. Datorită complexității, pachetul va fi adoptat printr-o asumare de răspundere, similar celor două pachete anterioare, iar finalizarea este estimată pentru săptămânile următoare, dacă coaliția va ajunge la un acord.

„Având în vedere complexitatea pachetului pe administraţie publică, care nu se referă, deci, la reducerea efectivă de posturi, ci are foarte multe lucruri în el, unul dintre cele mai importante este dreptul autorităţilor publice de a autoriza jocurile de noroc în fiecare localitate şi de a le taxa, de exemplu, dar foarte multe lucruri care înseamnă eficienţă în administraţie, aprecierea mea este că acest pachet, dat fiind complexitatea lui, nu poate fi trecut decât printr-o asumare de răspundere, aşa cum au fost şi celelalte două pachete. În măsura în care coaliţia va cădea de acord, pe lângă acest pachet, care ar putea fi asumat în perioada următoare şi sper că săptămâna viitoare vom ajunge la o concluzie, pentru că deja am discutat destul de mult pe această temă şi deci toate analizele sunt făcute şi analizând toate aspectele care au fost raportate încă o dată, se constată că nu sunt mari modificări faţă de datele iniţiale, cel puţin la numărul de angajaţi efectiv, acest pachet poate fi completat cu multe altele. Gândiţi-vă că e nevoie de reducerea aparatului din instituţiile centrale şi conform protocolului coaliţiei, această reducere este trecută în mod evident acolo şi un astfel de proiect, care stabileşte nişte reguli generale de reducere a aparatului în administraţia centrală, în serviciile deconcentrate, poate să fie partea acestui pachet”, a spus premierul.

Premierul a menționat interdicția cumulului pensiei cu salariul, considerând că persoanele pensionate pot contribui mai bine în sectorul privat, evitând astfel reducerea posturilor în administrația centrală. Pachetul va include și măsuri privind fuziunea și comasarea instituțiilor, eliminarea posibilității de pensionări anticipate, clarificarea vârstelor de pensionare și reducerea perioadei de șomaj. În plus, vor fi susținute proiecte de dezvoltare economică și investiții strategice, inclusiv în sectorul energiei.

„Mi se pare că ar fi un lucru bun pentru că, decât să reducem un post al unui om care nu are altă sursă de venit, dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani şi totuşi vrei să lucrezi, cred că poţi să-ţi găseşti un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat şi în felul acesta, o astfel de măsură şi un întreg ansamblu care ţine de reducerea aparatului central, ar putea intra”, a mai spus Bolojan

Bolojan a subliniat importanța proiectelor energetice pentru evitarea creșterii inflației sau a unei recesiuni, menționând centrale precum cea de la Iernut, aflată de ani de zile în proporție de 90% finalizată. Obiectivul este creșterea producției de energie și stocarea acesteia, pentru a reduce importurile costisitoare și a menține prețuri stabile. Alte măsuri vizează eficiența sistemului național de energie, simplificarea autorizării hidrocentralelor și implementarea de proiecte de stocare prin pompaj în lacurile mari, pentru a utiliza energia în momentele cele mai eficiente.

„Avem două zone foarte importante pe care putem să creştem în anii următori. Dacă vrem să nu avem creştere de inflaţie mai mare sau o recesiune, preţul energiei este un element important şi trebuie să ne concentrăm pe proiectele care cresc producţia de energie în România. Asta înseamnă componentele care sunt astăzi în lucru. Gândiţi-vă că batem pasul pe loc la centrala de la Iernut, realizată în proporţie de 90% de nu ştiu câţi ani de zile. Câţi ani mai trebuie ca să finalizăm o centrală care ar însemna un aport important de energie în sectorul energetic, într-o bază constantă şi care ne-ar reduce foarte mult problemele care le avem seara, când importăm, atunci când fotovoltaicul scade foarte mult, cantităţi de energie la preţuri foarte mari. Ar trebui să ne susţinem proiectele care înseamnă acumulare de energie. Sunt foarte importante. Noi ce am făcut, am făcut eficienţă energetică la oameni acasă, am finanţat panouri fotovoltaice şi alte surse, dar nu am atacat eficienţa sistemului naţional de energie şi, prin scăderea capacităţilor de producţie, prin introducerea în sistem a unor surse variabile de energie, cum este eolianul sau fotovoltaicul, nu ne-am gândit la stocare şi trebuie să lucrăm pe stocare. Asta înseamnă proiecte mari de stocare, asta înseamnă proiecte de pompaj din marile lacuri, în aşa fel încât să pompezi apa la prânz, când energia este la preţ, practic zero. (..) Asta înseamnă simplificarea autorizării hidrocentralelor, în aşa fel încât să nu mai poate fi blocate prin procese, prin atacarea a vizelor de mediu, lucrările la hidrocentrale, pentru că şi aici există un potenţial de a ne pune într-un termen relativ scurt, de 1-2 ani de zile, o parte din hidrocentralele care sunt în stadii foarte avansate, de peste 80%, în funcţiune”, a arătat Ilie Bolojan.

Declarația premierului poate fi urmărită aici.