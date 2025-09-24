În prezent, ajutorul de șomaj se acordă pe perioade diferențiate: 6 luni pentru stagii de cotizare de cel puțin 1 an, 9 luni pentru stagii de cel puțin 5 ani și 12 luni pentru stagii de peste 10 ani. Absolvenții de facultate primesc indemnizația pentru o perioadă fixă de șase luni.

În cadrul conferinței de presă, premierul a abordat și întrebările legate de o posibilă demisie în cazul în care legea pensiilor speciale ar fi respinsă de Curtea Constituțională. Ilie Bolojan a precizat că nu intenționează să demisioneze și a solicitat jurnaliștilor să nu mai adreseze această întrebare.

„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile. În marile orașe din România și în zonele metropolitane la 20-3o kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă. Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a spus Bolojan într-o conferință de presă.

Un alt subiect discutat a fost plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care se va menține pentru cel puțin șase luni. Bolojan a subliniat că deciziile trebuie luate pe argumente și nu populist, iar soluțiile nu sunt intervențiile directe în piață, ci creșterea producției și a procesării interne.

„În mod evident, și asta este așteptarea mea, așteptăm decizia CCR la noul termen, având încredere că proiectele respectă prevederile constituționale. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile ce trebuie luate, iar stabilitatea politică joacă un rol important în această politică. Eu continui să spun că râmân în această funcție atâta timp cât pot face ceva relevant. Dacă voi decide să demisionez, o să fac eu anunțul”, a mai spus Bolojan.

Statul va sprijini marii producători pentru a-și crește sau diversifica producția și va încuraja investițiile străine, astfel încât companiile care dețin branduri pe piața românească să investească și să producă în România.

„Am luat decizia sa continuam plafonarea si in sedinta de guvern de maine proiectul de prelungire pe sase luni va fi pe ordinea de zi. Desi s-a incercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, am fost deschis, dar deciziile trebuie luate pe argumente, nu populist. Solutiile nu sunt interventiile in piata, ci cresterea productiei si a procesarii. Am valorificat putin potentialul agricol al Romaniei. Trebuie ca statul sa sprijine marii producatori, care ori sa creasca productia, ori sa o diversifice”, a susținut premierul.

Premierul a susținut că aceste măsuri ar crea locuri de muncă și ar urma să stimuleze câștigurile pentru români.