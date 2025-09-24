În prezent, ajutorul de șomaj se acordă pe perioade diferențiate: 6 luni pentru stagii de cotizare de cel puțin 1 an, 9 luni pentru stagii de cel puțin 5 ani și 12 luni pentru stagii de peste 10 ani. Absolvenții de facultate primesc indemnizația pentru o perioadă fixă de șase luni.
Ilie Bolojan spune că trebuie redusă durata ajutorului de șomaj
În cadrul conferinței de presă, premierul a abordat și întrebările legate de o posibilă demisie în cazul în care legea pensiilor speciale ar fi respinsă de Curtea Constituțională. Ilie Bolojan a precizat că nu intenționează să demisioneze și a solicitat jurnaliștilor să nu mai adreseze această întrebare.
„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile. În marile orașe din România și în zonele metropolitane la 20-3o kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă. Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a spus Bolojan într-o conferință de presă.
Un alt subiect discutat a fost plafonarea prețurilor la alimentele de bază
Un alt subiect discutat a fost plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care se va menține pentru cel puțin șase luni. Bolojan a subliniat că deciziile trebuie luate pe argumente și nu populist, iar soluțiile nu sunt intervențiile directe în piață, ci creșterea producției și a procesării interne.
„În mod evident, și asta este așteptarea mea, așteptăm decizia CCR la noul termen, având încredere că proiectele respectă prevederile constituționale. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile ce trebuie luate, iar stabilitatea politică joacă un rol important în această politică. Eu continui să spun că râmân în această funcție atâta timp cât pot face ceva relevant. Dacă voi decide să demisionez, o să fac eu anunțul”, a mai spus Bolojan.
Statul va sprijini marii producători
Statul va sprijini marii producători pentru a-și crește sau diversifica producția și va încuraja investițiile străine, astfel încât companiile care dețin branduri pe piața românească să investească și să producă în România.
„Am luat decizia sa continuam plafonarea si in sedinta de guvern de maine proiectul de prelungire pe sase luni va fi pe ordinea de zi. Desi s-a incercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, am fost deschis, dar deciziile trebuie luate pe argumente, nu populist. Solutiile nu sunt interventiile in piata, ci cresterea productiei si a procesarii. Am valorificat putin potentialul agricol al Romaniei. Trebuie ca statul sa sprijine marii producatori, care ori sa creasca productia, ori sa o diversifice”, a susținut premierul.
Premierul a susținut că aceste măsuri ar crea locuri de muncă și ar urma să stimuleze câștigurile pentru români.
„Aşa cum în România vin importuri prin marile reţele de magazine, pe bună dreptate, pentru că unele produse sunt solicitate pe piaţa românească, sunt braduri internaţionale, dar nu sunt fabrici în România, la fel, campionii noştri care sunt competitivi pot fi susţinuţi şi avem un angajament din partea reţelor de magazine pentru a-şi extinde producţia şi pentru a fi împinşi, dacă sunt competitivi în mod evident, pe piaţele din zonă.
De asemenea, trebuie să susţinem în continuare investiţiile străine în acest domeniu şi nu numai în zona de procesare, în aşa fel încât mari companii care au branduri pe piaţa românească dar nu au fabrici în România, dacă sunt în celelalte ţări europene, trebuie invitate şi asta voi face în perioada următoare să fie prezenţi pe piaţa românească, pentru că asta înseamnă producţie în România, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă câştiguri suplimentare pentru românii”, a conchis Bolojan.