Fiecare subiect este dezbătut pe larg pentru a vă ține la curent cu ce se întâmplă în România. Iată subiectele zilei de astăzi:

Curtea Constituțională a amânat până pe 8 octombrie legea care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților, iar Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome a fost respinsă. Amânarea are un impact semnificativ, întrucât unele prevederi ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 octombrie. Ce s-a mai decis astăzi, 24 septembrie, la CCR? Citește AICI!

Premierul Ilie Bolojan a precizat că măsura a fost adoptată pe baza discuțiilor din Coaliția de guvernare, dar și în urma consultărilor cu marile rețele de magazine și producători. Premierul a subliniat că proiectul va fi pe ordinea de zi a ședinței de guvern și că obiectivul este protejarea consumatorilor și stabilizarea prețurilor la alimentele de bază. Citește continuarea AICI!

Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend la solicitarea autorităților române. Conform informațiilor, există o cooperare strânsă între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe Unite pe mai multe niveluri. De asemenea, potrivit rechizitoriului procurorilor, și fiii lui Potra se află în prezent în afara țării.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri că autorităţile române sunt în contact cu omologii lor din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a obţine confirmarea măsurii preventive dispuse împotriva lui Horaţiu Potra şi a altor doi membri ai familiei acestuia. VEZI IN CONTINUARE STIREA!

Premierul a arătat că România are foarte multe categorii profesionale care beneficiază de reguli speciale și se pensionează mult mai devreme decât vârsta standard. El a spus că aceste excepții trebuie reduse și că vârsta de pensionare a acestor categorii trebuie adusă cât mai aproape de vârsta generală.

În opinia sa, aceasta reprezintă o măsură de echitate socială și de stabilitate economică. VEZI AICI CONTINUAREA!

Astăzi, premierul Ilie Bolojan a prezentat detalii, pe lângă alte subiecte, și despre prima rectificare bugetară din 2025, potrivit unor surse.

Calculele privind rectificarea bugetară nu sunt deocamdată finalizate, urmând să mai existe discuții și joi, 25 septembrie, la o ședință a coaliției de guvernare. CITEȘTE CONTINUAREA AICI!