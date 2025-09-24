Marius Budăi a menționat că majoritatea categoriilor profesionale din România se pensionează între 60 și 65 de ani, însă anumite excepții, cum ar fi minerii sau cei care au lucrat în condiții speciale, beneficiază de reduceri ale vârstei de pensionare.

Fostul ministru al Muncii a precizat că trebuie clarificate aceste excepții și modul în care ele se încadrează în lege, subliniind că pensia anticipată parțială a fost deja eliminată și că regulile au fost înăsprite.

„Este un domeniu foarte, foarte greu şi trebuie să-l înţelegem şi atunci când îl înţelegem, să ne pronunţăm. În mare parte, toate categoriile profesionale, acum, în România, unele, cu acele etapizări, nu se pensionează mai devreme de 60-65 de ani. Aş putea să fiu populist, da dom’le, eliminăm toate excepţiile. Să vedem ce înseamnă acele excepţii, de unde vin, pentru că, să vii acum să îi spui unui miner că trebuie să stea până la 65 de ani în mină… Trebuie să aşezăm pe hârtie, să vedem ce ne dorim, cum încadrăm în lege”, a spus fostul ministru al Muncii.

Premierul Ilie Bolojan a abordat, de asemenea, necesitatea reducerii excepțiilor legate de pensionările anticipate. El a explicat că vârsta standard de pensionare nu trebuie majorată, ci trebuie eliminate excepțiile astfel încât cei care beneficiază în prezent de ieșiri anticipate să se apropie cât mai mult de vârsta standard.

„E nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Una dintre probleme e că veniturile colectate la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulți oameni care lucrează și vor câștiga mai bine, cu atâta, fără să creștem impozite, vom avea o bază de impozitare mai mare și putem asigura servicii de sănătate și educație mai bune. Suntem pe penulitmul loc în Europa la numărul de cetățeni din populația activă implicați în economie. Între 55 și 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalți au ieșit la pensie, prin diferite excepții, sau nu lucrează, unii sunt plecați din țară, dar nu sunt implicați direct în economie. Trebuie să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulți oameni în economie”, a spus Bolojan.

Premierul a susținut că o astfel de schimbare ar fi „o măsură de echitate socială și de stabilitate economică”.

„Trebuie să reducem excepțiile legate de vârsta de pensionare anticipată și să creștem vârsta de pensionare pentru aceste categorii, cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepții. E o măsură de echitate socială și de stabilitate economică”, a mai spus Bolojan.

Scopul este reducerea diferențelor între vârsta reală de pensionare a multor români și vârsta legală de 60 de ani, având în vedere că sute de mii de persoane ies în prezent la pensie mult mai devreme.