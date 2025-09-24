Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că Partidul Social Democrat nu a intrat în coaliție pentru a provoca instabilitate politică sau pentru a schimba guverne după doar câteva luni.

„Noi nu am intrat în această coaliție ca să producem instabilitate să schimbăm guverne după 3 luni și să dăm jos primul-ministru. Săptămâna aceasta s-au întâmplat lucruri bune la propunerea noastră: s-au plafonat alimentele la alimentele de bază. Noi i-am cerut să fie semnată autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani și pentru celelalte hidrocentrale să existe un OUG prin care să fie scutite de aceste proceduri. O hidrocentrală de la Răstolnița care e în stadiu de 75%, poate produce energie ieftină, și unde acum e oprită construcția, pentru că e un culoar pentru popândăi. Azi i-am cerut primului-ministru să se implice.”

Referindu-se la tensiunile din coaliție, liderul PSD a criticat strategia bazată pe demisii și presiuni asupra premierului:

„Această abordare „ne dăm demisiile” ne este bună și văd că premierul și-a nuanțat poziția. Oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții.”

În legătură cu reforma administrației, Grindeanu a explicat că aceasta nu presupune concedieri masive:

„Reforma nu înseamnă concediere. România are nevoie de o reformă a administrației locale, dar și a administrației centrale. Viziunea noastră versus ceea ce susține primul-ministru. Da suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile. Dacă vorbim de bunuri, serviciile în cadrul primăriilor, dacă facem reduceri la acest capitol, la nivel național, putem ajunge la o economie de 2 miliarde aproape dublu față de ceea ce a propus llie Bolojan.”

Totodată, președintele interimar al PSD a comentat și reținerea lui Horațiu Potra în Dubai, după ce acesta a fost căutat internațional timp de șapte luni, fiind acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. El a apreciat munca autorităților și a amintit și de cazul lui Călin Georgescu.

„Eu vreau să-i felicit pe cei de la Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, un lucru foarte bun că cei care fug de lege din România sunt aduși în fața instanțelor. Aș adăuga la acest proces un lucru, în urmă cu 10 zile Parchetul General a prezentat rechizitoriul lui Călin Georgescu și totul arată determinarea instituțiilor din România de a face lumină în acest caz. Este foarte bine că a fost prins Horațiu Potra.”

Întrebat despre riscurile la care a fost expusă România în timpul alegerilor din 2024, Grindeanu a declarat:

„Evident. La alegerile din iarnă, România a fost în pericol. Așa cum sunt și în Republica Moldova. Da, Moldova se află într-un pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect dar o să ne spunem părerea, ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene.”