Marius Constantin Budăi a transmis că premierul Bolojan a răspuns solicitărilor PSD și a dispus emiterea avizului, evidențiind importanța proiectului. Deputatul a subliniat că realizarea acestuia reprezintă o victorie semnificativă pentru locuitorii Moldovei și și-a exprimat recunoștința față de colegii săi din PSD pentru sprijinul acordat în protejarea acestui proiect major pentru regiune.

„În cele din urmă, premierul Bolojan a înțeles apelul PSD și a dat dispoziții pentru emiterea avizului!”, a transmis Marius Constantin Budăi, subliniind importanța proiectului. Deputatul a adăugat că succesul reprezintă „o victorie importantă pentru moldoveni” și a mulțumit colegilor săi din PSD pentru susținerea proiectului: „Le mulțumesc colegilor mei din PSD, din toată țara, care au făcut front comun pentru a apăra acest proiect major pentru Moldova!”

În acest context, Budăi a afirmat că moțiunea împotriva ministrei Mediului „și-a pierdut obiectul și va fi respinsă în Parlament”. Astfel, finalizarea Hidrocentralei de la Pașcani se apropie tot mai mult, proiectul fiind considerat unul strategic pentru dezvoltarea regiunii.

Înainte ca avizul să fie emis, deputatul Marius Budăi a purtat discuții cu colegii săi, subliniind că, dacă ministrul ar fi refuzat în continuare eliberarea autorizației de mediu, unii social-democrați erau dispuși să voteze moțiunea împotriva ei. Totuși, în urma unei înțelegeri la nivelul coaliției, s-a convenit ca PSD să nu susțină moțiunea, iar Diana Buzoianu și-ar fi asumat aprobarea documentului necesar înainte de vot.

Miercuri, 24 septembrie, deputații au respins moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, aceasta primind 100 de voturi „contra”, 87 „pentru” și 15 abțineri.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a comentat miercuri situația hidrocentralelor și a autorizațiilor de mediu nesemnate de ministra Mediului, Diana Buzoianu. Liderul social-democraților a precizat că i-a solicitat prim-ministrului Ilie Bolojan ca autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani să fie semnată până la sfârșitul acestei săptămâni.

Președintele interimar al PSD a declarat că avizul pentru hidrocentrala de la Pașcani ar fi putut fi emis încă din luna august. De asemenea, liderul social-democraților a menționat că respectă convingerile „legate de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru”, dar nu le împărtășește.

„Cel puţin pe una din hidrocentrale, şi anume cea de la Paşcani, putea fi dat acest aviz de mediu într-o perioadă de cu săptămâni în urmă. Eu pot să spun că respect credinţele care ţin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru – şi sunt lucruri în care dânsa crede – sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord atâta timp cât avem în Programul de guvernare, de exemplu, că patru hidrocentrale, procedurile vor fi străbătute cu celeritate, că se vor termina rapid toate aceste proceduri. Nu stă în picioare nicio explicaţie, pentru că ai un Program de guvernare care spune acest lucru. De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată, înainte de a fi terminate. Cel puţin în cazul Paşcani putea fi semnată această autorizaţie de mediu, cred că din luna august”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că, în urma solicitărilor adresate prim-ministrului Ilie Bolojan, a fost asigurat de șeful Executivului că „ambele puncte sunt bifate”, ceea ce înseamnă că cerințele sale vor fi îndeplinite.