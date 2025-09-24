În luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, faţă de luna iunie 2025, atât ca serie brută cu 6,1%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,8%.

Faţă de luna iulie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în luna iulie 2025, atât ca serie brută cu 16,7%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,0%.

În perioada 01.01.2025 – 31.07.2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 01.01.2024-31.07.2024, atât ca serie brută cu 5,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%, potrivit INS.

Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete

IULIE 2025 în % faţă de: 1.I-31.VII.2025/ 1.I-31.VII.2024 –%- IUNIE 2025 IULIE 2024 Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor B 106,1 116,7 105,6 S 102,8 114,0 104,5 Comerţ cu autovehicule B 104,3 118,7 104,2 S 105,8 115,7 105,0 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor B 111,9 137,1 122,6 S 105,9 134,9 120,2 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule B 108,6 106,8 102,7 S 99,4 105,6 102,7 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor B 100,6 101,7 115,2 S 94,3 102,3 115,0

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 6,1%, datorită creșterilor înregistrate la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+11,9%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+8,6%), comerţul cu autovehicule (+4,3%) și la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+0,6%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 2,8%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creștere cu 16,7%, datorită creșterilor înregistrate la întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+37,1%), comerţul cu autovehicule (+18,7%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+6,8%) și la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+1,7%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, a înregistrat o creștere cu 14,0% faţă de luna iulie 2024.

În perioada 01.01.2025-31.07.2025 comparativ cu perioada 01.01.2024-31.07.2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 5,6%, datorită creşterilor cifrei de afaceri la: activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+22,6%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+15,2%), comerţul cu autovehicule (+4,2%) și comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,7%).

În perioada 01.01.2025-31.07.2025 comparativ cu perioada 01.01.2024-31.07.2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 4,5%.