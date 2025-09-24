Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule în luna iulie 2025
În luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, faţă de luna iunie 2025, atât ca serie brută cu 6,1%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,8%.
Faţă de luna iulie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în luna iulie 2025, atât ca serie brută cu 16,7%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,0%.
În perioada 01.01.2025 – 31.07.2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 01.01.2024-31.07.2024, atât ca serie brută cu 5,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%, potrivit INS.
Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete
|IULIE 2025 în % faţă de:
|1.I-31.VII.2025/
1.I-31.VII.2024
–%-
|IUNIE 2025
|IULIE 2024
|Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
|B
|106,1
|116,7
|105,6
|S
|102,8
|114,0
|104,5
|Comerţ cu autovehicule
|B
|104,3
|118,7
|104,2
|S
|105,8
|115,7
|105,0
|Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
|B
|111,9
|137,1
|122,6
|S
|105,9
|134,9
|120,2
|Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
|B
|108,6
|106,8
|102,7
|S
|99,4
|105,6
|102,7
|Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente;
întreţinerea şi repararea motocicletelor
|B
|100,6
|101,7
|115,2
|S
|94,3
|102,3
|115,0
Iulie 2025 comparativ cu iunie 2025
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 6,1%, datorită creșterilor înregistrate la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+11,9%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+8,6%), comerţul cu autovehicule (+4,3%) și la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+0,6%).
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 2,8%.
Iulie 2025 comparativ cu iulie 2024
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creștere cu 16,7%, datorită creșterilor înregistrate la întreţinerea şi repararea autovehiculelor (+37,1%), comerţul cu autovehicule (+18,7%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+6,8%) și la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+1,7%).
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, a înregistrat o creștere cu 14,0% faţă de luna iulie 2024.
Perioada 1 ianuarie 2025 – 31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024
În perioada 01.01.2025-31.07.2025 comparativ cu perioada 01.01.2024-31.07.2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 5,6%, datorită creşterilor cifrei de afaceri la: activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+22,6%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+15,2%), comerţul cu autovehicule (+4,2%) și comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,7%).
În perioada 01.01.2025-31.07.2025 comparativ cu perioada 01.01.2024-31.07.2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 4,5%.