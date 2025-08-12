Florin Cîțu este una dintre cele mai vocale figuri din politica românească atunci când vine vorba de economie și politici fiscale. Cunoscut pentru pozițiile sale critice față de guvernările pe care le consideră „risipitoare” și „inflationiste”, Cîțu a reacționat prompt la datele INS privind accelerarea inflației din iulie 2025, avertizând că România se apropie periculos de scenariul de stagflație – o combinație rară și nocivă de inflație ridicată, creștere economică aproape nulă și șomaj în creștere.

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru luna iulie 2025 arată o accelerare puternică a inflației, cu doar câteva săptămâni înainte de intrarea în vigoare a majorării TVA. Fostul premier Florin Cîțu avertizează că România se află pe drumul către stagflație — combinația nefastă dintre inflație ridicată, creștere economică foarte slabă sau nulă și șomaj în creștere.

„Inflație: 8% în iulie 2025. Și asta înainte de creșterea TVA. Guvernare socialistă clasică: inflație + recesiune = stagflație. Banca centrală? Politică monetară prea relaxată. Să ajute guvernul să se împrumute ieftin? Nu cred. E ilegal. Așa că rămâne varianta oficială: «atât s-a putut».”, a scris Florin Cîțu pe rețelele de socializare.

INS precizează în raportul său că rata anuală a inflaţiei în iulie 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024 a fost de 7,84%, cu cele mai mari scumpiri înregistrate la mărfurile nealimentare (+8,18%), urmate de servicii (+7,33%) și mărfuri alimentare (+7,67%).

În sectorul alimentar, cele mai mari creșteri au vizat fructele proaspete (+39,74%), urmate de fructe și conserve din fructe (+27,92%) și citrice (+17,32%). Pâinea s-a scumpit cu 6,43%, cafeaua cu 13,05%, uleiul comestibil cu 10,05%, iar ouăle cu 5,7%. De asemenea, legumele și conservele de legume au crescut cu 11,03%, berea cu 4,38%, vinul cu 4,94%, laptele de vacă cu 7,38% și margarina cu 6,63%.

Pe zona serviciilor, călătoriile cu trenul au înregistrat o creștere de 16,92% a prețurilor, serviciile de igienă și cosmetică au urcat cu 14,06%, serviciile poștale cu 12,15%, iar reparațiile auto cu 11,06%. O masă la restaurant sau o cafea servită afară costă cu 8,38% mai mult, iar chiriile au urcat cu 8,49%. În același timp, asistența medicală este mai scumpă cu 10,59%, iar transportul urban cu 7,09%.

Datele INS arată că în iulie energia electrică a înregistrat o creștere anuală de 62,97% după eliminarea schemei de sprijin prin O.U.G. 6/2025. Energia electrică, gazele și încălzirea centrală au crescut împreună cu 34,44%, energia termică cu 13,63%, tricotajele cu 7,36%, detergenții cu 5,21%, iar tutunul și țigările cu 5,82%. Medicamentele s-au scumpit cu 2,93%.

Singurele ieftiniri au fost consemnate la zahăr (-3,08%) și cartofi (-2,38%). În zona serviciilor, au scăzut tarifele la transport aerian (-9,75%), poștă și telecomunicații (-1,49%) și servicii telefonice (-3,05%).

În raport cu luna iunie 2025, preţurile de consum au crescut cu 2,68%, cea mai mare inflație lunară din aprilie 2022, când s-a înregistrat +3,74%. Mărfurile nealimentare au urcat cu 5,06%, cele alimentare cu 0,39%, iar serviciile cu 1,01%.

Pe segmentul alimentar, creșterile lunare notabile au fost la cacao și cafea (+1,19%), respectiv cafea (+1,09%). Serviciile aeriene au crescut cu 7,58% într-o singură lună, chiriile cu 0,64%.

La nealimentare, energia electrică a crescut cu 61,57% într-o lună, gazele cu 3,27%, iar combustibilii cu 0,15%.

INS subliniază că „în calculul inflaţiei începând cu luna iulie 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pe fondul acestor date, avertismentul lui Florin Cîțu privind iminenta stagflație capătă greutate. Cu o inflație ridicată, economie încetinind și costuri în creștere, România riscă să intre într-o perioadă dificilă, în care presiunea pe bugetele gospodăriilor și pe finanțele publice se va accentua.