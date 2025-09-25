Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a economiei României pentru 2025 la 0,9%, față de 1,6% estimat în luna mai, conform raportului „Regional Economic Prospects” publicat joi de instituția financiară internațională.

Această revizuire semnificativă reflectă o deteriorare a perspectivelor economice pentru România, în contextul actual economic și geopolitic.

Potrivit celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să crească cu 0,9% în acest an, în scădere cu 0,7 puncte procentuale față de estimarea anterioară de 1,6%.

Această ajustare în scădere constituie o corecție semnificativă a previziunilor privind evoluția economică a țării și indică o deteriorare considerabilă a factorilor care influențează economia României de la evaluarea realizată în luna mai.

Pentru 2026, economia României este estimată să înregistreze o creștere de 1,6%, în scădere față de prognoza de 2,4% prezentată de BERD în luna mai.

Această ajustare în jos, de 0,8 puncte procentuale, arată că BERD nu se așteaptă la o accelerare rapidă a ritmului de creștere economică nici în anul următor.

Potrivit raportului BERD, creșterea PIB-ului României a încetinit în 2024, atingând 0,8%, pe fondul slăbirii industriei, serviciilor și construcțiilor, precum și a secetei severe în agricultură. În primul semestru din 2025, avansul mediu anual a fost de 1,4%, influențat de încetinirea creșterii salariilor, deteriorarea balanței externe și declinul industriei. Totuși, investițiile s-au redresat după scăderea din trimestrul patru din 2024, iar agricultura ar urma să se recupereze semnificativ. Încrederea mediului de afaceri a fost afectată de instabilitatea politică și de măsurile de austeritate, estimate la 5,5% din PIB în următorii doi ani.

Deficitul fiscal din primul semestru din 2025, de 3,6% din PIB, sugerează un deficit anual apropiat de 8%, în scădere față de 9,3% în 2024. Liberalizarea pieței energiei în iulie și majorarea TVA și a accizelor în august ar putea adăuga patru puncte procentuale la inflația anuală, care este estimată la 8,8%, mult peste media UE, potrivit BNR.

BERD estimează o creștere economică de 0,9% în 2025, urmată de 1,6% în 2026, datorită accelerării absorbției fondurilor europene, însă avertizează asupra riscurilor generate de exporturi mai slabe și reducerea investițiilor publice.

Revizuirea prognozelor survine într-un an marcat de măsuri de austeritate implementate de guvernul român pentru diminuarea deficitului bugetar, precum și de incertitudinile generate de conflictul din Ucraina și efectele acestuia asupra economiilor regionale.