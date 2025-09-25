Potrivit Pro TV Chișinău, imediat după sosirea în țară, Vladimir Plahotniuc a fost transferat la „penitenciarul numărul 13”, instituție de maximă siguranță.

Fostul politician a fost escortat de către reprezentanții Direcției Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General al Poliției. Imagini cu momentul debarcării sale din aeronavă au fost distribuite în presa locală.

Plahotniuc fusese reținut pe 22 iulie la Atena și plasat în cea mai mare închisoare din Grecia. El era vizat de un mandat internațional de arestare și extrădare emis în februarie 2025, la șase ani după ce părăsise Republica Moldova. În repetate rânduri, acesta a declarat că este nevinovat, susținând că acuzațiile formulate ar fi motivate politic.

„Acuzaţiile împotriva mea se bazează pe calomnie şi ură politică”, a spus Plahotniuc.

Numele lui Vladimir Plahotniuc este legat direct de cel mai răsunător scandal financiar din Republica Moldova. În 2014, din sistemul bancar al țării a dispărut aproximativ un miliard de dolari, sumă ce reprezenta 12% din PIB-ul național la acel moment. Autoritățile l-au desemnat pe fostul lider politic drept principalul suspect.

Înainte de a părăsi țara în 2019, Plahotniuc deținea o influență considerabilă în viața politică și economică a Republicii Moldova.

A fost liderul Partidului Democrat între 2016 și 2019, iar anterior ocupase funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Conform mai multor rapoarte, în perioada în care partidul său se afla la guvernare, a exercitat un control semnificativ asupra instituțiilor statului.

În 2023, Uniunea Europeană a inclus numele lui Vladimir Plahotniuc pe lista persoanelor sancționate. Alături de alte șase persoane, el a fost acuzat de acțiuni îndreptate împotriva stabilității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova și Ucrainei. Sancțiunile vizau atât restricții de călătorie, cât și înghețarea activelor deținute pe teritoriul Uniunii.

Conform informațiilor transmise de Interpol, Plahotniuc, care are în prezent 59 de ani, ar fi folosit nu mai puțin de 16 pașapoarte. Printre acestea se numărau documente emise de România, Mexic și Rusia. În ultimii ani, el a locuit în mai multe state, fiind raportat în cel puțin 22 de țări din 2023 până la momentul arestării. Reținerea sa la aeroportul din Atena a avut loc chiar înainte ca acesta să se îmbarce într-o cursă către Dubai.

Pe lângă solicitarea autorităților moldovene, și Federația Rusă a cerut extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Moscova dorește să îl ancheteze în legătură cu dosare ce vizează infracțiuni legate de droguri. Oficialii ruși au respins însă acuzațiile potrivit cărora ar încerca să se implice în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Transferul lui Plahotniuc la Chișinău marchează un moment semnificativ în cadrul procesului de investigare a dispariției miliardului. Autoritățile urmează să stabilească etapele următoare ale anchetei și modul în care vor gestiona cooperarea internațională în acest dosar complex.