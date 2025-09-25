Sindicaliștii solicită o întâlnire de urgență cu oficialii ministerului și avertizează că vor recurge la măsuri radicale de protest și la blocarea sistemului dacă nu vor fi consultați înainte de implementarea noilor măsuri.

Sindicaliștii Sidepol au declarat joi că reforma nu poate fi implementată eficient în Ministerul de Interne, o instituție care funcționează cu zeci de mii de posturi vacante, are polițiști suprasolicitați care trebuie să acopere munca a doi sau trei colegi lipsă, se confruntă cu o logistică depășită, incapabilă să țină pasul cu realitățile actuale, înregistrează un exod constant al profesioniștilor bine pregătiți și și-a pierdut complet predictibilitatea, angajații neștiind la ce să se aștepte de la un an la altul.

”Să nu uităm că în 2023 Ministerul Afacerilor Interne a mai trecut printr-o aşa-zisă reformă, care nu a adus niciun efect vizibil şi de impact pozitiv, context în care problemele fundamentale au rămas nerezolvate, iar consecinţa a fost doar o cosmetizare instituţională. În aceste condiţii, «reforma» clamată de Guvern riscă să fie doar o faţadă contabilă – o nouă organigramă colorată frumos, menită să dea impresia de schimbare, dar care NU rezolvă problemele reale din teren”, au transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, proiectul de „reformă” nu a fost, de fapt, consultat cu organizațiile sindicale reprezentative.

ocuparea urgentă a posturilor vacante pentru ca poliţiştii să nu mai fie epuizaţi de suprasarcini;

investiţii serioase în pregătire şi dotări moderne, nu doar promisiuni;

politici de resurse umane corecte, pentru a opri plecarea oamenilor cu experienţă;

consultare reală cu organizaţiile sindicale, nu decizii luate unilateral din birouri.

”Solicităm în regim de urgenţă, o întâlnire oficială cu conducerea MAI înainte de anunţarea acestei reforme, pentru că este inadmisibil să se ia decizii majore fără consultarea reprezentanţilor celor care duc greul în teren. Dacă M.A.I. refuză dialogul social şi continuă să impună unilateral măsuri care sacrifică Poliţia şi siguranţa cetăţeanului, suntem pregătiţi să declanşăm forme radicale de protest şi să blocăm sistemul”, trransmis sindicaliştii din sistem.

Potrivit sindicaliștilor, România are nevoie de un Minister al Afacerilor Interne puternic și eficient, mai ales în contextul provocărilor majore de securitate de la granițe și al cerințelor pentru aderarea la Spațiul Schengen, care impun garanții de stabilitate și eficiență.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că luni ministrul Cătălin Predoiu urmează să prezinte reformarea sistemului.