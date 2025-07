Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis un mesaj detaliat către sindicaliști și cadrele din învățământ, în care explică măsurile adoptate prin Legea 141/2025. În contextul unei crize bugetare care pune în pericol plata salariilor și a burselor, oficialul subliniază că aceste decizii sunt inevitabile. Daniel David a prezentat public motivele care au dus la adoptarea acestor măsuri și a făcut apel la unitate și responsabilitate din partea tuturor celor implicați în sistemul educațional.

Daniel David susține că deciziile implementate recent sunt rezultatul unor constrângeri bugetare severe. Legea 141/2025 include măsuri „necesare, nu dorite”, menite să protejeze salariile cadrelor didactice și bursele elevilor și studenților.

Ministrul avertizează clar că fondurile actuale nu permit acoperirea integrală a acestor plăți până la finalul anului.

„Ca ministru, am obligaţia legală de a implementa legile în vigoare (şi Programul de Guvernare). Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile şi bursele.

Oficialul subliniază că prioritatea rămâne păstrarea posturilor și a veniturilor pentru angajații din sistem. În același timp, toate măsurile vor fi luate cu respectarea normelor europene și în limitele sustenabilității bugetare.

„Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor şi salariile şi se respectă principiile raţionalităţii (să nu ieşim din reperele europene) şi decenţei (cât îşi permite acum, sustenabil, ţara)”, a adăugat Daniel David.

În sprijinul implementării rezonabile a legii, Daniel David a inițiat un proces de consultare publică. Normele subsecvente au fost publicate pentru a permite specialiștilor din sistemul educațional să vină cu propuneri constructive.

Scopul acestui demers este de a adapta aplicarea măsurilor în mod echilibrat și realist, evitând pe cât posibil dezechilibrele și nemulțumirile.

El adaugă că intenția este de a trece prin această etapă dificilă pentru a putea construi ulterior un sistem mai eficient. Daniel David face trimitere și la „Raportul QX”, document de referință pentru viitoarele direcții de dezvoltare ale învățământului românesc.

„După ce vom depăşi această criză – multe măsuri fiind temporare -, vom putea regândi lucrurile şi pentru dezvoltare (aşa cum am propus în Raportul QX)”, spune el.

Situația bugetară actuală vine în contextul unor dificultăți cronice din educație. Daniel David atrage atenția asupra rezultatelor slabe ale sistemului, inclusiv asupra ratei ridicate a analfabetismului funcțional și abandonului școlar.

Cu toate acestea, ministrul consideră că nu este productiv să se ceară demisii în masă, ci este nevoie de colaborare și decență în fața unei crize care necesită soluții imediate.

„Sincer şi direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educaţie (ex.: analfabetismul funcţional, abandonul şcolar), şi eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influenţă din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate – ştiu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva (iar apoi pentru a construi spre mai bine) – şi din decenţă – ştiu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili”, a declarat el.

Mesajul sugerează o atitudine echilibrată, concentrată pe soluții comune, nu pe confruntări sterile sau căutarea de vinovați.

Daniel David insistă că nu urmărește o carieră politică și că motivele pentru care a acceptat mandatul țin exclusiv de dorința de a sprijini sistemul.

El își exprimă regretul că nu a putut activa într-o perioadă favorabilă pentru reforme pozitive și dezvoltare. Presiunea restructurărilor actuale nu oferă spațiu pentru proiecte ambițioase, iar resursele sunt concentrate exclusiv pe menținerea funcționării sistemului.

„Ştiu că aţi auzit o mulţime de miniştri care au justificat rămânerea în funcţii în numele unei responsabilităţi neclare sau care au plecat cu justificări convenabile pentru a evita presiunea problemelor. Sunt sigur că niciunul dintre ei nu şi-ar dori să conducă acum ministerul.

Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit şi nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat ţara noastră în două mandate legate de două momente critice şi anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie-Cercetare şi a ţării, aş fi anunţat-o demult!”, a spus Daniel David.