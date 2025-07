Reformele anunțate recent de Guvern reprezintă, în opinia analistului financiar Iancu Guda, „cel mai profund plan de schimbare economică aplicat vreodată României”, însă pun la încercare voința tuturor actorilor din societate, care par să dorească reforme doar teoretic, dar refuză să suporte consecințele în practică.

Guda atrage atenția că, după ani de populism și cheltuieli excesive, factura trebuie achitată de toți românii, „conform planului de guvernare”, dar realitatea arată că „nimeni nu vrea, fiecare încearcă să protesteze și să plătească vecinul”.

Planul executivului include măsuri-cheie precum reducerea pensiilor speciale, limitarea sporurilor pentru bugetari, restructurarea companiilor de stat, eliminarea cumulului pensie-salariu la stat, combaterea sinecurilor și modificarea regimului fiscal pentru mediul privat. De asemenea, se pune accent pe combaterea economiei subterane și a evaziunii fiscale, cu o „criminalizare deja începută la ANAF”, subliniază Guda.

Deși recunoaște că nu toate măsurile sunt corecte – criticând explicit taxarea suplimentară a jocurilor de noroc și dublarea CASS pentru sume din pensiile private –, Guda apreciază că ansamblul planului este vital pentru evitarea colapsului economic: „Este nevoie de o determinare extraordinară pentru impunerea acestor măsuri dure, dar foarte necesare, în lipsa cărora, în maximum 2-3 ani, intrăm în FALIMENT!”.

Primele efecte se văd deja: agențiile internaționale de rating au confirmat viabilitatea planului, menținând ratingul de țară și evitând retrogradarea la statutul de „junk” – un scenariu care ar fi declanșat deprecierea leului spre 6 lei/euro, inflație de peste 15%, dobânzi la credite de două cifre și o recesiune severă.

În context, Guda consideră că „prețul unei recesiuni ușoare” este mic față de riscul dezastrului sistemic: „Avem o criză controlată, la costul unei recesiuni moderate, dar care merită plătită pentru reforma profundă a României”.

Prezent zilnic la IQ Financiar – Observator Antena 1, cu sprijinul BCR, Iancu Guda face un apel la responsabilitate și educație financiară: „Avem nevoie de o Românie inteligentă financiar, să ne creștem IQ-ul financiar pentru a înțelege și a accepta aceste măsuri fără de care viitorul economic al țării este pus în pericol”.

„Cine plăteşte după dezmăţul şi populismul din ultimii ani? Toti, conform planului de guvernare … dar nimeni nu vrea, conform realitatii. Fiecare in parte se incapataneaza sa protesteze, sa plateasca vecinu’

Planul de guvernare este foarte bun, implica masuri si reforme in toate zonele: reducerea pensiilor speciale (70% din salariul net este jumatate fata de 80% din brut), sporurilor bugetarilor, administrarea companiilor de stat (consilii administratie, restructurare personal, criterii performanta), eliminare pensie + salariu la stat, eliminarea sinecurilor, modificari de taxe la privat, reducerea economiei subterane si evaziunii (criminalizarea acesteia, reforma inceputa deja la ANAF etc.)

Nu toate masurile sunt bune, asa cum am criticat pe taxarea jocurilor de noroc sau dublarea CASS la aceeasi suma incluzand si sumele din pensiile private. Dar, in ansamblu, este un plan extraordinar de reforma profunda a Romaniei, prin care toata lumea contribuie si plateste!

Agentiile de rating au inceput sa confirme deja ca este un plan viabil, pastrand ratingul de tara si evitand un dezastru prin downgrade in junk, cu implicatii foarte negative: depreciere curs spre 6 lei / eur, inflatie +15%, dobanzi +10%, recesiune dura.

Asa, avem o criza controlata la pretul unei recesiuni usoare, dar care merita platit pentru cea mai profunda reforma aplicata vreodata economiei romanesti. Este nevoie de o determinare extraordinara pentru impunerea acestor masuri dure, dar foarte necesare, in lipsa carora trebuie sa intelegem: in maximum 2-3 ani, intram in FALIMENT! #Inainte #Reforma”, scrie Guda pe Facebook.