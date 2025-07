Fostul premier Florin Cîțu a lansat un atac dur la adresa actualului Executiv, acuzându-l că sărbătorește pe nedrept menținerea României la limita ratingului investment grade, în timp ce riscul unei recesiuni planează iminent asupra economiei. Într-o postare amplă pe Facebook, Cîțu denunță „decorul tipic kafkian” din Palatul Victoria și acuză Guvernul că este preocupat mai degrabă de aparențe în fața agențiilor de rating decât de bunăstarea reală a românilor.

„Kafka la Guvern

Guvernul României jubilează că nu a fost retrogradat în categoria „junk”. E ca și cum un student ar fi mândru că n-a fost exmatriculat după ce a picat toate examenele, dar a primit „încă o șansă”.

Ce nu spune guvernul: aceeași agenție de rating care ne-a menținut la limită a redus brutal prognoza de creștere economică de la un modest 1,8% la 0,3%.

Al doilea an de stagnare în cel mai fericit caz. Recesiune în cel mai realist scenariu.

O guvernare în interesul cetățenilor ar lupta pentru creștere economică reală, nu pentru a evita retrogradarea într-un pericol pe care tot ea l-a creat.

Dar într-un decor tipic kafkian, ținta nu mai e bunăstarea românilor, ci menținerea aparențelor în fața agențiilor de rating.

P.S. La începutul anului am spus clar: bugetul pentru 2025, încă în vigoare, garantează România în „junk” în acest an. Oamenii care l-au aprobat și au garantat că ne va duce la un deficit de doar 7% conduc și astăzi România. Acolo sus, la vârf.

P.P.S. Agențiile de rating sunt recunoscute pentru reacții întârziate. A fost nevoie ca guvernarea socialistă din 2022–2024 să-și bată joc de buget doi ani la rând pentru ca perspectiva să fie în sfârșit revizuită la negativ. Cel mai probabil, România ajunge în categoria „junk” în prima parte a anului viitor, după publicarea deficitului ESA”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.