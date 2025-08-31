La începutul lunii septembrie, o delegație a Fondului Monetar Internațional va sosi în România. Oficialii FMI vin chiar în săptămâna în care Guvernul Bolojan va prezenta în Parlament al doilea pachet de măsuri fiscale, care include majorări de taxe pentru cetățeni, de la creșterea impozitelor pe locuințe și alte proprietăți, până la introducerea unei noi taxe auto, calculată în funcție de nivelul de poluare al vehiculului.

Deși vizitele FMI au loc periodic pentru a analiza evoluțiile economice și politicile autorităților române, această deplasare are loc într-un context delicat: România încearcă să reducă deficitul bugetar și abia a reușit să convingă agențiile de rating să nu ne retrogradeze la categoria „junk”, semnal care ar indica investitorilor străini că țara nu mai este atractivă pentru investiții.

Reprezentanții FMI vor avea mai multe întâlniri cu autoritățile române, inclusiv cu oficiali din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și alte agenții guvernamentale, dar și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale. Scopul acestor discuții este evaluarea situației economice și a eficienței măsurilor implementate până în prezent.

Recent, Fondul Monetar Internațional și-a revizuit estimările privind creșterea economică a României, reducând prognoza de la 3,3% la 1,6% pentru acest an. Totodată, FMI a propus un pachet de reforme fiscale, din care unele măsuri au fost deja implementate, precum majorarea TVA și creșterea accizelor la alcool, tutun și carburanți.

Unele recomandări ale FMI nu au fost însă implementate, cum ar fi introducerea unui sistem de impozitare progresivă a veniturilor. Propunerea presupune trecerea de la un impozit unic de 10% la două cote diferențiate: 15% pentru veniturile mici și 25% pentru cele mari. Totodată, pentru a diminua povara fiscală asupra majorității angajaților, ar fi sugerată o reducere semnificativă sau chiar eliminarea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate.

Dacă resursele bugetare o permit, ar putea fi acordat un sprijin suplimentar persoanelor cu venituri mici, fie prin creșterea alocațiilor, fie prin beneficii oferite la locul de muncă. În iunie, când au prezentat acest pachet de măsuri, reprezentanții FMI susțineau că aplicarea completă ar putea aduce venituri suplimentare echivalente cu cel puțin 1,2% din PIB.