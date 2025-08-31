Pe locurile următoare se află ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Mediului, Diana Buzoianu. În contrast, patru dintre miniștri au înregistrat mai puțin de 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online.

Potrivit Barometrului vizibilității miniștrilor, întocmit de News.ro împreună cu Agenția de monitorizare Klarmedia, premierul Ilie Bolojan a fost cel mai mediatizat în luna iulie. Studiul s-a bazat pe analiza presei scrise și a platformelor online.

Premierul Ilie Bolojan se află în fruntea clasamentului vizibilității, cu peste 50.000 de mențiuni în presa scrisă și online. Creșteri semnificative ale vizibilității sale au fost înregistrate în contextul prezentării primului pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, al discuțiilor privind reforma pensiilor magistraților și al dezbaterilor legate de demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Pe locul al doilea în clasamentul vizibilității se situează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Vizibilitatea sa a fost impulsionată de clarificările legate de plata asigurărilor sociale de sănătate, de mesajele adresate medicilor care primesc „plicul cu bani” și de declarația prin care a spus că nu s-ar trata în străinătate, după o experiență neplăcută într-un spital din Milano.

De asemenea, remarci precum «Îmi este rușine că pacienții trebuie să cumpere algocalmin», «Ne confruntăm cu lipsă de personal în gărzi, unele spitale având chirurg, dar fără anestezist» și «Există spitale unde numărul șefilor de secție depășește cel al pacienților» i-au sporit notorietatea. La acestea se adaugă și anunțul privind măsurile pentru spitalele private care transferă pacienți către unități publice.

Locul al treilea în topul vizibilității revine ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ale cărei declarații legate de reorganizarea Romsilva, reluarea programului „Rabla” și reducerea amenzilor pentru persoanele care hrănesc animale i-au adus vizibilitate sporită. De asemenea, remarci privind controalele la gropile de gunoi și situația fermierilor care doresc să irige cu apă din râuri au contribuit la notorietatea sa.

Pe poziția următoare se află ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a câștigat atenție mediatică prin declarațiile despre primul pachet de măsuri fiscale, protestele bugetarilor, inclusiv ale angajaților din ministerul său, și prin asigurările că plata pensiilor și a salariilor nu va fi amânată sau blocată.

”Noi nu suntem de azi, de ieri, în această situaţie, suntem de 5 ani. Am ignorat că suntem în procedură de deficit excesiv”, ”Trebuie făcută curăţenie în tot ce înseamnă sinecuri şi privilegii, în tot ce înseamnă cheltuieli discreţionare şi trebuie reinstituită disciplina finanţelor publice”, ”ANAF-ul trebuie să înceapă să-şi facă treaba, nu se poate să nu răspundă la absolut nimic”, sunt alte declaraţii care i-au adus vizibilitate ministrului Finanţelor.

Ministrul Educației, Daniel David, ocupă locul cinci în clasamentul vizibilității membrilor Guvernului, datorită anunțurilor legate de modificarea sistemului de burse pentru elevi, creșterea normelor didactice și ajustarea modului de calcul al burselor studențești. Vizibilitatea sa a fost amplificată și de mesajele adresate protestatarilor din educație, în care a subliniat că a venit să sprijine sistemul, nu să-l împiedice, și că nu urmărește o carieră politică.

Cinci miniştri ai Cabinetului Bolojan se află, ca număr de menţiuni în presa scrisă şi online, în intervalul 2000 – 3.000. În ordine descrescătoare a numărului de menţiuni, ei sunt: ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi vicepremierul Tanczos Barna.

Doi miniştri au între 2.000 şi 3.000 de menţiuni – ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu.

Trei miniştri se regăsesc în intervalul 1.000 – 2.000 de menţiuni: ministrul Transporturilor Cirprian Şerban, ministrul Justiţiei Radu Marinescu şi ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Patru membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în iulie: vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter şi ministrul Investişiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru.