Diana Buzoianu: Întreaga Pădure Băneasa trebuie să fie declarată arie naturală protejată

Diana Buzoianu a declarat că se discută de mai mulți ani despre protejarea Pădurii Băneasa, însă există persoane care o văd doar ca pe un teren pentru construcții și investiții, așteptând momentul când presiunea publică va fi mai redusă.

”Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Nu avem spaţii verzi suficiente în Bucureşti, iar betoanele deja ne sufocă. De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu ne trezi cu blocuri sau alte construcţii prin ea. Sunt mulţi care se uită la acest plămân verde a peste 2 milioane de români doar ca un teren numai bun de investit şi betonat, la momentul potrivit, când nu va mai exista aşa multă presiune publică”, a scris aceasta pe Facebook.

Ministrul Mediului a precizat că a urmărit discuțiile recente apărute în spațiul public referitoare la aria naturală protejată. Buzoianu a declarat că, deși discuția este încă la nivel local, intenționează să demareze demersuri pentru ca întreaga Pădure Băneasa să fie declarată arie naturală protejată, asigurând astfel păstrarea acesteia pentru generațiile viitoare.

”Deşi încă discuţia e doar la nivel de Bucureşti, am datoria, în calitate de ministră a Mediului, să pun umărul să construim împreună o poveste de succes prin protejarea unei comori naţionale. Am citit scrisoarea publică a celor peste 40 de asociaţii. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile în acest sens pentru a ne asigura că această pădure rămâne o moştenire dată din generaţie în generaţie pe mai departe”, a afirmat ea.

Oficialul a menționat că vineri va organiza, la Ministerul Mediului, o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai societății civile și cetățeni, precum și oficiali ai Primăriei Municipiului București, ai Primăriei Sectorului 1 și ai Consiliului Județean Ilfov.

”Avem cu toţii o responsabilitate uriaşă pe umerii noştri să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa – o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”, a conchis Diana Buzoianu.

Pădurea Băneasa a devenit subiectul unei controverse după ce reprezentanții unui cartier au încheiat un contract confidențial cu Romsilva pentru deschiderea unui drum auto prin pădure, destinat să asigure accesul locuitorilor ansamblului.

În 2025, Federația Greenfield Băneasa a semnat cu Direcția Silvică Ilfov, parte a Romsilva, un contract confidențial de peaj pentru acces auto pe un drum forestier care leagă Consolight de Aleea Padina. Valoarea contractului a fost de aproximativ 120.000 de euro, iar lucrările de amenajare au costat 58.000 de euro. Drumul a fost pietruit și marcat cu indicatoare, însă nu a fost deschis circulației. Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a criticat inițiativa, avertizând că accesul auto ar încălca Codul Silvic și ar pune în pericol ecosistemul pădurii, scrie G4Media.

În august 2025, peste 30 de ONG-uri și grupuri civice au trimis o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), cerând oprirea definitivă a deschiderii drumurilor forestiere pentru traficul auto și anularea contractului cu Federația Greenfield. Organizațiile au acuzat dezvoltatorul imobiliar că încearcă să evite obligația de a construi cele două căi de acces promise prin Șoseaua de Centură și au avertizat asupra riscului de fragmentare a pădurii și distrugere a biodiversității.

În schimb, Federația Greenfield Băneasa și locuitorii cartierului susțin că pădurea necesită întreținere și protecție printr-un statut de arie naturală protejată, dar și soluții realiste pentru un acces rutier sigur. Cartierul Greenfield dispune de acces public prin Aleea Teișani–Drumul Pădurea Pustnicu, realizat printr-un giratoriu sub pod. Dezvoltatorul avea obligația încă din 2005 de a construi două noi căi de acces din Șoseaua de Centură, odată cu autorizarea cartierului. În prezent, Primăria Sectorului 1 a emis Certificatul de Urbanism nr. 62, la 23 mai 2025, pentru realizarea acestor căi de acces.

În ianuarie 2025, Consiliul Local Sector 1 a votat în unanimitate o hotărâre pentru administrarea a aproximativ 330 de hectare din Pădurea Băneasa ca arie naturală protejată. Totuși, proiectul privind transferul pădurii din administrarea Romsilva către Primăria Capitalei nu a fost supus votului în Consiliul General al Municipiului București.

În prezent, Pădurea Băneasa rămâne un spațiu disputat între trei direcții principale:

ONG-urile, care cer protecție strictă și interzicerea traficului auto;

locuitorii și dezvoltatorii Greenfield, care reclamă lipsa accesului și solicită soluții imediate;

autoritățile locale și centrale, care discută despre administrarea pădurii de către Primăria Capitalei și includerea acesteia în Centura Verde București–Ilfov.

Sâmbătă, Federația Greenfield Băneasa a trimis o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în care afirmă că proiectul de transfer al Pădurii Băneasa de la Romsilva către Primăria București, destinat creșterii regimului de protecție, a fost deturnat și „nu reflectă în mod corespunzător necesitățile reale ale pădurii şi interesele comunității”.

Reprezentanții comunității afirmă că hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 5/2025 – prin care unele imobile forestiere din patrimoniul statului urmau să fie transferate către Consiliul General al Municipiului București pentru amenajarea unei arii naturale protejate – a fost promovată „rapid, fără dezbatere și consultare publică” și ulterior inclusă pe agenda CGMB în aceleași condiții.

Proiectul a fost votat în unanimitate de Consiliul Local al Sectorului 1 și așteaptă de două luni să fie discutat în cadrul CGMB. Ieri, primarul interimar Stelian Bujduveanu s-a declarat ferm împotriva deschiderii de drumuri prin Pădurea Băneasa.

„Proiectul, așa cum a fost deturnat și promovat de anumite organizații neguvernamentale, nu reflectă necesitățile reale ale pădurii și ale comunității. Întreținerea activă a pădurii trebuie să fie prioritară, pentru a preveni degradarea și pierderea biodiversității”, se arată în scrisoare.

Federația menționează că demersul actual ar putea genera „costuri financiare crescute pentru bugetul public” și ar limita accesul comunităților locale, fără a face referire explicită la drumul forestier convenit confidențial cu Romsilva. În document se solicită ca Ministerul Mediului să promoveze un proiect pentru încadrarea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată la nivel național, menținând administrarea acesteia în responsabilitatea Romsilva, precum și organizarea unei dezbateri publice ample, cu implicarea directă a locuitorilor.

În sprijinul solicitării, federația aduce mai multe argumente:

pădurea beneficiază deja de un regim de protecție prin PUG, prin ordin ministerial din 2020 și prin încadrarea ca „pădure-parc”, însă se află într-o stare precară din cauza lipsei unui cadru legislativ clar;

evenimentele meteo extreme au demonstrat că drumurile forestiere existente sunt vitale pentru accesul de urgență, după ce un episod din iulie a blocat complet accesul cartierului timp de 8 ore;

Romsilva ar fi instituția cea mai potrivită să administreze eficient pădurea, dacă ar beneficia de reglementări clare;

locuitorii din zonă s-au implicat constant, voluntar, în protejarea și curățarea pădurii, în beneficiul întregului oraș.

„Suntem convinși că atât nevoile locuitorilor, cât și ale celor pasionați de protecția mediului vor fi luate în calcul și că un compromis funcțional va fi găsit”, au transmis reprezentanții Federației Greenfield, precizând că vor susține demersul dacă solicitările lor sunt respectate.

Scrisoarea poartă semnătura lui Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.