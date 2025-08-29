Regia Națională a Pădurilor – Romsilva se află în centrul unui nou scandal financiar. Conform unei investigații publicate de Digi24 în cadrul campaniei Statul la Stat, regia administrează 143 de cabane și pensiuni în întreaga țară, însă majoritatea funcționează pe pierdere. Numai în 2024, acestea au înregistrat un deficit de peste 5,7 milioane de lei, iar din 2021 și până în prezent, niciun an nu a fost profitabil.

Datele arată clar pierderile: 3,1 milioane lei în 2021, 4,6 milioane în 2022, 4,1 milioane în 2023, iar în prima jumătate a anului 2025 deja s-a acumulat un minus de 1,8 milioane lei.

Jurnaliștii Digi24 au solicitat oficial Romsilva, în baza Legii 544/2001, să furnizeze informații privind veniturile și cheltuielile acestor unități. Răspunsul, semnat de directorul general adjunct Eleodor Olavi Nițescu, a fost că datele nu sunt publice, regia refuzând practic să dezvăluie câți bani încasează și cât cheltuiește pentru aceste spații.

Totuși, cererile adresate direct Ministerului Mediului au confirmat că aproape toate cabanele și pensiunile funcționează pe pierdere.

„Nu cred că ar trebui să fie secrete. Romsilva este una dintre instituțiile cu care va trebui să avem o discuție despre transparență. Trendul este același din 2021 până astăzi: toate sunt pe minus, cu pierderi de milioane de lei”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru Digi24.

Reportajul Digi24 a scos la iveală situații revoltătoare în mai multe județe. În Călărași, o clădire abandonată, cu pereți crăpați, scări degradate și o curte plină de buruieni, figurează oficial pe site-ul Romsilva, dar nu a mai fost folosită în circuitul silvoturistic de aproape un deceniu.

În Teleorman, pensiunea Dârvași prezenta camere murdare, mobilier putrezit și o groapă de gunoi improvizată lângă pădure; reporterii au descoperit și un depozit de deșeuri din construcții, care a fost curățat abia după ce cazul a fost semnalat.

În Ialomița, cabana Sudiți nu a fost niciodată vizitată de turiști, iar în stațiunea Amara mobilierul și perdelele sunt aceleași de peste 30 de ani. Situația este confirmată și de directorii direcțiilor silvice locale, care recunosc că în aceste cabane nu s-a mai investit de mai bine de două decenii.

Diana Buzoianu a declarat că, odată cu reorganizarea Romsilva, noua conducere trebuie să prezinte un plan concret pentru creșterea eficienței instituției.

„Dacă vrei să faci turism, este în regulă, dar trebuie să fii eficient economic. Nu poți să iei bani de la păduri să îi duci să faci turism, pentru că activitatea ta principală nu este turismul”, a spus aceasta.

Recent, aceeași sursă a dezvăluit că există direcții silvice care, deși au înregistrat pierderi de peste 70 de milioane de lei, și-au acordat prime în valoare de 25 de milioane de lei – situație care se află acum în atenția Parchetului (Digi24).

Cazul cabanelor și pensiunilor Romsilva scoate în evidență probleme grave de gestionare și lipsa de transparență într-o instituție responsabilă de administrarea pădurilor statului. În timp ce unele unități situate în zone turistice ar putea fi profitabile, multe altele au ajuns în stare de degradare, generând pierderi constante.