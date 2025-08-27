Marți, pe 26 august, Consiliul de Administrație al Romsilva l-a numit pe Jean Vișan membru al conducerii instituției, în funcția de director general interimar al Romsilva, în ciuda solicitărilor societății civile și a dezbaterilor publice care cereau ca această poziție să fie ocupată de o persoană ce nu ar aduce prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) și care să susțină o reformă onestă.

Potrivit raportului Curții de Conturi, Jean Vișan este vizat de procurori în legătură cu mai multe investiții care au cauzat prejudicii Romsilva. În plus, el a eșuat în accesarea fondurilor pentru realizarea perdelelor forestiere, conform Româniacurată.ro.

Jean Vișan a fost numit, în martie 2015, director al Direcției Regenerare și Dezvoltare din cadrul Romsilva. Conform CV-ului său publicat pe site-ul RNP, începând cu 2020, el a ocupat funcția de șef al Serviciului Investiții, Fonduri Proprii, Accesibilizare, Buget și Fonduri Externe, responsabil cu Regenerarea Pădurilor și Perdele Forestiere.

De asemenea, Jean Vișan deține funcții de conducere în cadrul Centralei Romsilva, pe zona de investiții, încă din 2010, cu excepția unei scurte perioade de șase luni în 2020, când a condus Direcția Silvică Buzău.

Conform CV-ului său public, Jean Vișan a ocupat timp de aproximativ 15 ani o funcție de conducere într-unul dintre cele mai controversate sectoare ale Regiei Naționale a Pădurilor – investițiile.

Raportul preliminar al Curții de Conturi din martie a evidențiat lipsa a aproape 2,5 milioane de lei din fondul de accesibilizare al Regiei, destinat întreținerii și construirii de noi drumuri forestiere.

Ulterior, raportul din iunie al Curții a constatat neconformități în valoare totală de peste 13,35 milioane de lei, care au generat abateri financiar-contabile de 10,4 milioane de lei și prejudicii de aproape 3 milioane de lei la obiectivele de investiții.

Referitor la proiectul de realizare a perdelelor forestiere, considerat esențial în combaterea deșertificării și una dintre principalele revendicări civice din ultimii ani, Curtea de Conturi menționează că, deși suprafața expropriată a fost extrem de redusă – doar 328 de hectare – nici măcar această porțiune nu a fost întabulată.

”Activitatea de realizare a perdelelor forestiere se desfășoară cu greutate. (…) Cauze: control intern/managerial ineficient”, se arată în Raportul Curții de Conturi.

Conform Curții de Conturi, Romsilva, sub conducerea lui Jean Vișan ca șef de serviciu în domeniu, nu a accesat fondurile de ameliorare cu destinație funciară, fondurile externe nerambursabile, fondul de mediu și alte resurse prevăzute de lege pentru realizarea perdelelor forestiere. De asemenea, nici măcar cele câteva sute de hectare realizate nu au fost întabulate.

Raportul a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție „spre competentă soluționare”.

Marți, 26 august, procedura de selecție pentru funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vișan fiind desemnat pentru acest post de Consiliul de Administrație, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului publicat pe pagina de Facebook a instituției.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că procedura a fost realizată pentru prima dată într-un cadru complet transparent, cu interviuri înregistrate și publicate și cu o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, subliniind necesitatea menținerii regulilor clare, transparenței și responsabilității în gestionarea patrimoniului forestier.

„Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a transmis ea, citată în comunicat.

Diana Buzoianu și-a exprimat speranța că Jean Vișan va avea succes în noul său mandat, subliniind importanța unei perioade de reformă pentru Romsilva și așteptările privind un management transparent, responsabil și orientat spre protejarea patrimoniului forestier, precum și necesitatea menținerii și consolidării standardelor ridicate stabilite prin acest proces.