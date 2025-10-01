Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că în 2025 va oferi populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc, la prețuri comparabile cu cele din 2024, disponibil atât prin ocoalele silvice, cât și prin magazinul online romsilva.store.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că în 2025 va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc, la prețuri comparabile cu cele din anul precedent. În primele opt luni ale anului, regia a vândut deja 1.214.251 metri cubi, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024, la un preț mediu de 286 lei/metru cub, fără TVA.

Prețul lemnului de foc diferă în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, situându-se între 150 și 600 lei/metru cub pentru livrările din depozite. Persoanele fizice interesate sunt sfătuite să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu, care le pot îndruma către stocurile disponibile. În anumite cazuri, este oferit și transportul la domiciliu, precum și servicii suplimentare, precum secționarea sau despicarea lemnului.

Regia gestionează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri publice, toate certificate pentru management forestier durabil, în conformitate cu standardele internaționale. Deși Romsilva nu este singurul furnizor de lemn pentru populație, aceasta rămâne unul dintre principalii distribuitori la nivel național.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță semnarea unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, rezultat în urma negocierilor dintre conducerea regiei și Federația Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai importantă modificare vizează bonusul de pensionare: dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la finalul carierei, noul act adițional reduce acest beneficiu la un singur salariu.

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. ”Documentul intră în vigoare la 1 octombrie 2025 şi aduce modificări importante în ceea ce priveşte beneficiile acordate angajaţilor”, precizează ministerul.

Ministerul precizează că aceste modificări sunt determinate de necesitatea de a reechilibra resursele financiare și de a direcționa beneficiile către angajații care lucrează pe teren, adesea în condiții dificile.

