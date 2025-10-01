Banca Națională a României a anunțat că, la 30 septembrie 2025, rezervele valutare se ridicau la 65,015 miliarde euro, în scădere față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. În cursul lunii, s-au înregistrat intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând, între altele, modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și ale Comisiei Europene. În același timp, ieșirile au totalizat 1,792 miliarde euro, incluzând modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor și plăți de rate și dobânzi pentru datoria publică denominată în valută.

”La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde euro, faţă de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele; Ieşiri de 1,792 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele”, anunţă banca centrală.

Nivelul rezervei de aur a rămas constant la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind de 10,771 miliarde euro, având în vedere evoluția prețurilor internaționale. La 30 septembrie 2025, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) se ridicau la 75,786 miliarde euro, comparativ cu 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Pentru luna octombrie 2025, plățile scadente aferente datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 2,450 miliarde euro.

Rezerva de aur a României, de 103,6 tone, este evaluată astăzi, 1 octombrie 2025, la aproape 13 miliarde de dolari, mai exact la 12,951 miliarde dolari, în condițiile în care cotația internațională a aurului a atins miercuri un nivel record de 3.875,53 dolari pe uncia troy, după ce SUA au intrat în „shutdown” din cauza neînțelegerilor dintre democrați și republicani privind cheltuielile bugetare.

Conform standardelor internaționale, uncia troy, unitatea de măsură pentru metalele nobile, echivalează cu 31,10 grame.

România deține aceeași cantitate de aur din anul 2007. Din totalul de 103,6 tone, 61,2 tone sunt păstrate în Banca Angliei încă dinainte de 1989, iar restul de 42,4 tone se află în țară.

În 1989, rezerva de aur a României era de 67,6 tone. Astăzi, cu o cantitate de 103,6 tone – aceeași de aproape două decenii – România se situează pe locul 33 în lume. Clasamentul mondial este dominat de Statele Unite (8.133 tone), Germania (3.353 tone) și Italia (2.452 tone), conform datelor la sfârșitul anului 2023.