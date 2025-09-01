Banca Națională a României (BNR) a raportat că rezervele valutare s-au ridicat la 65,188 miliarde euro la 31 august 2025, cu 3,10% mai mult față de luna iulie.

În total, intrările de fonduri s-au ridicat la 3,336 miliarde euro, provenind din constituirea rezervelor minime obligatorii ale băncilor comerciale, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și ale Comisiei Europene, precum și alte surse.

Ieșirile au însumat 1,373 miliarde euro, generate în principal de plăți aferente datoriei publice externe și modificarea rezervelor minime obligatorii.

Stocul de aur al României s-a menținut la 103,6 tone, valoare neschimbată față de luna precedentă. Totuși, în funcție de evoluția prețurilor internaționale, rezerva de aur a fost evaluată la 9,726 miliarde euro.

Astfel, rezervele internaționale totale (valute plus aur) au ajuns la 74,915 miliarde euro, comparativ cu 72,864 miliarde euro la final de iulie.

BNR a anunțat că, în septembrie 2025, România are de achitat aproximativ 902 milioane euro în contul datoriei publice externe, direct sau garantată de Ministerul Finanțelor. Aceste sume reflectă serviciul datoriei și vor fi acoperite din rezervele disponibile și împrumuturile programate.

Luni, Ministerul Finanțelor a atras de la bănci 1,045 miliarde lei, prin două emisiuni de obligațiuni:

396,8 milioane lei cu maturitate reziduală de 71 luni, la un randament mediu de 7,48% pe an;

648,4 milioane lei cu maturitate de 20 luni, la un randament mediu de 7,27% pe an.

În ambele cazuri, cererea băncilor a depășit valoarea emisiunilor, ceea ce arată un interes ridicat din partea pieței financiare. Marți sunt programate licitații suplimentare, prin care statul vrea să mai atragă 135 milioane lei (75 + 60 milioane) la randamentele deja stabilite.

Potrivit programului oficial, Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute în septembrie 6,2 miliarde lei prin licitații de obligațiuni, la care se pot adăuga 795 milioane lei prin sesiuni suplimentare.

Suma totală de 6,995 miliarde lei este mai mare decât cea planificată în august (6,61 miliarde lei).

Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice, rambursări anticipate și acoperirea deficitului bugetar.