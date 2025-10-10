Moneda naţională s-a depreciat faţă de dolarul american, care a fost cotat la 4,3982 lei, în creştere cu 0,0134 lei comparativ cu joi, când cursul a fost de 4,3848 lei.

Leul s-a depreciat faţă de francul elveţian, Banca Naţională a României (BNR) stabilind un curs de 5,4605 lei, în creştere cu 0,0118 lei faţă de cotaţia anterioară de 5,4723 lei.

Totodată, preţul gramului de aur a scăzut cu 3,1254 lei, ajungând la 565,9821 lei, comparativ cu valoarea de 569,1075 lei din şedinţa precedentă.

Extremele valutare înregistrate de EUR în perioada selectată (9 septembrie 2025 – 10 octombrie 2025):

Valoarea maximă este 5.0963 RON înregistrată la data de 8 octombrie 2025

Valoarea minimă este 5.0632 RON înregistrată la data de 15 septembrie 2025

Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la valoarea de 6.48.

Ce înseamnă de fapt ROBOR?

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.

Ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni). Începând cu 11 noiembrie, BNR a renunțat să mai comunice ROBOR 9M.

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Valoare maxima: 7.39 % (16 mai 2025)

Valoare minima: 5.55 % (18 octombrie 2024)

Valoare medie pentru perioada selectată este 6.25 %

Valorile extreme ale indicelui IRCC zilnic în perioada 9 iulie 2025 – 10 octombrie 2025:

Valoare maxima: 5.98 % (28 iulie 2025)

Valoare minima: 5.53 % (15 septembrie 2025)

Valoare medie pentru perioada selectată este 5.64 %

Ce înseamnă de fapt IRCC?

IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua siuații: indice trimestrial și indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Valoarea curentă IRCC 2025T2 este de 6.06%. De la 1 ianuarie 2026, IRCC 2025T3 va scădea, urmând să aibă valoarea 5.68%.