Curs valutar BNR. Leul s-a depreciat marți în raport cu principalele valute

Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a ajuns la 4,3652 lei, față de 4,3619 lei înregistrat luni.

Leul a continuat să piardă teren și în fața francului elvețian, care a fost cotat de Banca Națională a României la 5,4704 lei, în creștere față de valoarea precedentă de 5,4593 lei.

Tot marți, prețul gramului de aur a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 555,6475 lei, față de 552,7057 lei în ședința anterioară.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Evoluția acestui indicator este influențată în principal de nivelul de lichiditate din piață și de dobânzile stabilite de Banca Națională a României.

ROBOR la 3 luni a rămas neschimbat la nivelul de 6,50%. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de 2019, inclusiv cele destinate persoanelor fizice. În același timp, ROBOR la 6 luni a înregistrat o ușoară scădere, coborând la 6,64% de la 6,65%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), acesta va fi de 6,06% în intervalul 1 octombrie – 31 decembrie 2025, urmând să scadă ulterior la 5,68%.

IRCC este calculat trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice a tranzacțiilor interbancare și se aplică cu un decalaj de un trimestru față de perioada de referință.

Luni, Banca Națională a României (BNR) a anunțat noile cotații de referință pentru principalele valute, arătând o ușoară apreciere a leului față de euro, dar depreciere față de dolarul american și francul elvețian. Evoluția cursului valutar afectează direct prețul importurilor, economiile populației și dobânzile creditelor în lei, fiind monitorizată atent de investitori și consumatori.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cursul de schimb pentru luni a indicat o ușoară creștere a leului față de euro.

Euro a fost cotat la 5,0886 lei, în scădere cu 0,03 bani față de cotația precedentă de 5,0889 lei. Această modificare minoră menține cursul într-un interval relativ stabil, semnalând o ușoară consolidare a monedei naționale.

Specialiștii economici subliniază că stabilitatea leului față de moneda europeană reflectă, parțial, politica monetară actuală a BNR și fluxurile valutare din piață.

