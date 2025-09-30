Creșterea IRCC la 6,06% va determina majorarea ratelor pentru creditele ipotecare în derulare. În practică, aceasta înseamnă că pentru un credit de 200.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară va crește de la 1.545 de lei la 1.711 lei, reprezentând un plus de 166 de lei. Schimbarea se aplică începând cu 1 octombrie și va fi resimțită imediat de debitorii cu credite variabile.

Experții prognozează că IRCC va înregistra o scădere abia în ianuarie 2026, până la 5,68%, ceea ce ar reduce rata pentru același credit la aproximativ 1.603 lei. Această evoluție ar putea oferi un mic răgaz pentru românii care își gestionează bugetele cu dificultate.

În paralel, indicele ROBOR, folosit pentru creditele contractate înainte de mai 2019 și pentru împrumuturile de consum, se menține în jurul valorii de 6,5%. Aceasta este determinată de inflația ridicată și de deficitul bugetar existent în economie.

ROBOR, acronim pentru Romanian Interbank Offered Rate, reprezintă rata dobânzii la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară. Indicele este calculat zilnic de Banca Națională a României ca media aritmetică a ratelor practicate de primele 10 bănci din țară, pentru depozitele în lei acordate altor instituții financiare.

În funcție de acest indice, băncile stabilesc dobânzile pentru creditele variabile în derulare. Astfel, cei care dețin credite mai vechi vor observa majorări semnificative ale ratelor lunare. Pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, rata poate crește cu aproape 100 de lei pe lună.

Majorările de dobândă vor afecta mai puternic persoanele cu împrumuturi mari. Întârzierea de șase luni în calcularea indicelui IRCC face ca efectele instabilității economice și politice din primăvară să se reflecte acum în ratele lunare. Întârzierea de șase luni în calcularea indicelui IRCC face ca efectele instabilității economice din primăvară să fie reflectate acum în ratele lunare.

Un exemplu relevant este un credit de 200.000 de lei, cu o perioadă de rambursare de 30 de ani, pentru care rata va crește din octombrie de la 1.545 de lei la 1.711 lei. Diferența de 166 de lei va trebui gestionată lunar, iar cei cu credite mai mari vor suporta sume și mai ridicate.

Specialiștii în finanțe recomandă monitorizarea constantă a dobânzilor și planificarea bugetară atentă, având în vedere că inflația a ajuns din nou aproape de 10%. În aceste condiții, scăderea semnificativă a dobânzilor în perioada următoare este puțin probabilă.

Veștile mai bune sunt așteptate abia începând cu ianuarie 2026, când IRCC ar putea scădea la 5,68%. Aceasta ar reduce rata lunară pentru același credit de 200.000 de lei la aproximativ 1.603 lei. Între timp, însă, românii vor trebui să facă față unor costuri suplimentare în fiecare lună.

În cazul creditelor legate de ROBOR, modificările vor fi mai puțin previzibile, deoarece indicele rămâne sus datorită contextului macroeconomic. Inflația ridicată și deficitul bugetar continuă să influențeze nivelul dobânzilor pe piață. Astfel, perioada următoare va fi una de ajustări și recalculări ale bugetelor familiale.