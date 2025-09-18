Dolarul american a avansat de la 4,2778 lei la 4,2820 lei. Și lira sterlină a urcat, ajungând la 5,8441 lei, după ce în ziua precedentă era cotată la 5,8389 lei, conform cifrelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Francul elvețian a înregistrat o scădere, fiind cotat joi la 5,4347 lei, față de 5,4387 lei. În ceea ce privește metalul prețios, gramul de aur a fost cotat la 505,3604 lei, în creștere comparativ cu 504,5467 lei.

Astfel, piața valutară de joi a adus ușoare variații pentru principalele monede internaționale, în timp ce aurul continuă să înregistreze o apreciere.

Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) arată că indicii ROBOR s-au menținut joi la valori constante pentru toate cele trei scadențe de referință. Astfel, ROBOR la 3 luni a fost de 6,54, cel la 6 luni s-a situat la 6,68, iar ROBOR la 12 luni a înregistrat nivelul de 6,85. Cifrele sunt identice cu cele înregistrate în ziua precedentă.

IRCC este indicatorul oficial utilizat pentru calcularea dobânzilor la anumite tipuri de credite. Creditele direct afectate de IRCC sunt cele de consum și ipotecare cu dobândă variabilă în lei, semnate după data intrării în vigoare a legislației care a reglementat acest indice. Practic, dacă un client a contractat un credit după mai 2019, rata lunară este calculată pe baza IRCC la care se adaugă marja fixă a băncii. De exemplu, un credit ipotecar contractat în 2021 va avea dobânda variabilă formată din IRCC și marja stabilită în contract.

În cazul creditelor mai vechi, semnate înainte de 2019 și legate de ROBOR, acestea nu au fost automat trecute la IRCC, dar clienții au avut posibilitatea de a solicita refinanțarea sau conversia. De asemenea, unele programe speciale, precum „Noua Casă”, folosesc ca referință tot IRCC pentru calcularea dobânzilor.

Concret, sunt afectate următoarele credite:

Credite de consum, cunoscute și sub denumirea de „credite de nevoi personale”;

Credite ipotecare;

Credite pentru programul „Noua Casă”.

Creditele acordate persoanelor juridice sau cele cu dobândă fixă nu sunt influențate de IRCC.