Marius Budăi subliniază că, deși PSD recunoaște necesitatea unei utilizări eficiente a fondurilor publice și a unor reforme, există o diferență uriașă între reformă și privirea angajaților ca pe obiecte, iar reducerea planificată a 13.000 de locuri de muncă este inacceptabilă.

Budăi pune accent pe dialogul necesar între guvern, sindicate, patronate, partidele de opoziție și societatea civilă, pentru a lua decizii corecte și echilibrate pentru oameni. El subliniază că lucrătorii din sectorul public, la fel ca cei din privat, muncesc pentru salariile lor, care de multe ori nu sunt suficiente.

„Nu am înțeles, nu o să înțelegem și nici nu o să fim de acord vreodată cu apetența unora de a lăsa oamenii pe drumuri! Continuăm să tratăm oamenii ca pe numere. Câți ai dat afară? Pe câți dintre ei i-ai lăsat fără venit? La câți dintre ei le-ai distrus visele? Opriți-vă!!! Este o întrecere nebună în a face rău!!! Să fim înțeleși, nu contestăm că trebuie o eficientă utilizare a fondurilor publice, nu contestăm că sunt necesare anumite reforme, dar de aici și până la a privi oamenii ca pe niște numere este distanță mare, foarte mare. De ce 13.000 și nu 100.000? De ce 100.000 și nu mai mult? Introducem o teroare în oameni cu care noi PSD nu o să fim niciodată de acord. Deputatul PSD a detaliat rolurile esențiale ale angajaților statului, menționând cei care contribuie la educație, sănătate, siguranță publică și modernizarea localităților. Potrivit lui, credința PSD este că reformele trebuie să fie însoțite de grija pentru oameni și că teroarea aplicată populației și economiei nu este o soluție”, a subliniat deputatul PSD într-o postare realizată pe Facebook.

„Haideți să respirăm, să ne așezăm la masa dialogului, nu doar noi cei de la guvernare – și sindicatele, și patronatele, și partidele din opoziție, și societatea civilă, toți, și haideți să luăm cele mai bune decizii pentru oameni. Cu siguranță, și o spun din proprie experiență, nu va fi ușor acest dialog, dar suntem obligați să-l facem. Am mai spus și o spun: lucrătorii la stat, la fel ca și lucrătorii la privat nu stau cu mâna întinsă la salariu. Muncesc pentru acest salariu, care de multe ori este insuficient. Lucrătorii la stat sunt: 1. cei care ne pun pentru prima oară stiloul și creionul în mână;

2. ⁠cei care se ocupă de sănătatea noastră;

3. ⁠cei care se ocupă de siguranța noastră:

4. ⁠cei care se ocupă de modernizarea localităților în care trăim, și exemplele pot continua. Credința PSD este: reformă da, grija față de oameni da, teroare pentru oameni și economie, nu!”, a conchis Marius Budăi.

