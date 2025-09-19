Șoferii ar fi trebuit să aibă, de câțiva ani, posibilitatea de a-și achita amenzile contravenționale într-un cont unic, indiferent de localitatea în care se află sau de domiciliul lor.

Cu toate astea, autoritățile nu au elaborat la timp normele necesare, astfel, măsura nu a putut fi pusă în practică. Acum, la șase ani de la această discuție, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de norme care ar permite aplicarea acestei legi.

Legea nr. 203/2018, adoptată în 2018, prevedea introducerea unor măsuri pentru simplificarea modului de plată a amenzilor contravenționale, printre care și opțiunea de a plăti într-un cont unic amenzi de circulație, oriunde în țară, fără să conteze adresa de domiciliu a persoanei amendate.

În prezent, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care introduce aceste norme. Pentru început, ele vor fi aplicate în sistem pilot doar pentru amenzile de circulație, urmând ca ulterior mecanismul să fie extins și la alte tipuri de sancțiuni.

Modalitățile de plată propuse sunt diverse:

prin transfer bancar, inclusiv internet banking, mobile banking sau alte metode la distanță, precum și prin mandat poștal, direct în contul unic al Trezoreriei Operative Centrale;

prin contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor, deschis la băncile partenere;

în numerar, la ghișeele trezoreriilor teritoriale;

cu cardul, prin POS-urile disponibile la unitățile trezoreriei;

în numerar, la casieriile administrațiilor fiscale locale;

prin card, folosind platforma www.ghiseul.ro ;

; sau prin POS-urile instalate la sediile administrațiilor fiscale locale.

Amenzile pot fi achitate fie de cel sancționat, fie de o altă persoană.

Pentru a putea fi recunoscute în sistem, procesele-verbale vor conține o „serie de evidență unică”, formată din 23 de caractere împărțite în cinci grupe numerice:

prima grupă: codul instituției emitente (patru cifre);

a doua grupă: anul tipăririi procesului-verbal (două cifre);

a treia grupă: șapte cifre, folosite pentru codificări suplimentare sau completate cu „0”;

a patra grupă: opt cifre, numărul de ordine al procesului-verbal;

a cincea grupă: două cifre de control, stabilite pe baza unui algoritm transmis de Ministerul Finanțelor.

Ca informație esențială este că în procesul-verbal vor fi menționate obligatoriu: datele contravenientului, fapta sancționată, contul unic și IBAN-ul acestuia, suma totală de plată, dar și valoarea reprezentând jumătate din minimul legal al amenzii.

Iar pentru ca plata să fie și mai rapidă, documentele ar putea să includă coduri de bare sau coduri QR.

De reținut este că, pentru a intra în vigoare normele prezentate mai sus, proiectul trebuie să fie adoptat oficial, iar după publicat în Monitorul Oficial.