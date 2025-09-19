O femeie în vârstă de 30 de ani din Bacău a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei după ce a fost surprinsă incendiind deșeuri la periferia orașului.

Jandarmii au intervenit și au surprins-o în flagrant în timp ce incendia cauciucuri și resturi menajere.

Un nor dens și întunecat de fum, vizibil de la distanță, a atras atenția autorităților. Femeia, care locuiește într-un cartier de locuințe sociale, se confruntă acum cu provocarea de a plăti amenda considerabilă.

Legislația privind arderea deșeurilor este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023. Această reglementare interzice arderea deșeurilor de orice natură, inclusiv resturi vegetale, fără autorizație de mediu. Încălcarea acestei interdicții poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 40.000 de lei și, în cazuri grave, pedepse cu închisoarea de până la 5 ani.

De asemenea, Legea nr. 56/2025, intrată în vigoare pe 15 mai 2025, modifică articolul 66 alin. (12) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021, extinzând protecția mediului prin includerea aerului ca componentă protejată penal în cazurile de infracțiuni privind deșeurile.

În plus, pentru arderea resturilor vegetale, există reglementări specifice care impun condiții stricte: activitatea de ardere trebuie desfășurată numai pe timpul zilei, sub supraveghere constantă și cu mijloace pentru stingerea imediată a focului. Nerespectarea acestor condiții poate duce la amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoane fizice.

Este important de menționat că, în cazul în care arderea deșeurilor sau resturilor vegetale provoacă daune semnificative mediului sau sănătății publice, autoritățile pot aplica sancțiuni suplimentare, inclusiv amenzi mai mari și pedepse cu închisoarea.

Astfel, legislația din România sancționează ferm arderea deșeurilor de orice natură, inclusiv resturi vegetale, fără autorizație de mediu, și impune condiții stricte pentru arderea acestora.

Nu doar focul reprezintă o problemă: legea interzice ferm și orice alt mod abuziv de eliminare a deșeurilor, inclusiv îngroparea neautorizată, ascunderea sau aruncarea lor la întâmplare. Aceste comportamente dăunătoare poluează solul, permit substanțelor toxice să ajungă în apele subterane și perturbă echilibrul natural al mediului înconjurător.

Legea stipulează că deșeurile trebuie gestionate exclusiv în centre autorizate, unde impactul asupra mediului este urmărit permanent.