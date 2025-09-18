Primăria Capitalei propune un proiect prin care reclamele la jocuri de noroc și la produsele din tutun încălzit să fie interzise pe clădirile din București. Proiectul este în dezbatere publică pe site-ul Primăriei.

Interdicția ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026 pentru toate clădirile și bunurile orașului. Panourile publicitare existente trebuie scoase până la 1 septembrie 2026. Pentru reclamele la evenimente sportive pe domeniul public și privat, interdicția va începe treptat și va fi valabilă din 1 ianuarie 2029.

Se interzice și publicitatea pentru: dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului și produsele pentru inhalare fără ardere, produsele de tip „pouch” sau pliculețe cu nicotină pentru uz oral.

Scopul măsurii este: protejarea sănătății publice, protejarea copiilor și tinerilor de mesaje comerciale care pot încuraja comportamente riscante, reducerea poluării vizuale și crearea unui oraș mai curat și mai plăcut.

Cine nu respectă legea riscă amenzi între 4.000 și 5.000 de lei.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, s-ar putea interzice reclamele la jocuri de noroc și produse din tutun pe toate bunurile orașului, inclusiv cele administrate de sectoare, instituții publice și companii municipale.

Aceste măsuri vin ca răspuns la realitatea din România: mulți adolescenți sunt deja expuși la jocuri de noroc și produse din tutun. Datele actuale ne arată cât de devreme încep tinerii români aceste comportamente și cât de mult îi influențează mediul și reclamele.

Un studiu publicat în luna iulie de Centrul de Studii în Idei Politice, cu sprijinul Ambasadei Franței, ne arată că: 1 din 4 liceeni a jucat cel puțin o dată la jocuri de noroc. Aproape un sfert dintre ei au început să joace înainte de 14 ani. Cei mai mulți adolescenți sunt influențați să parieze mai întâi de prieteni, apoi de vedete și de reclame.

Conform unui raport al Comisiei Europene, în 2022, speranța de viață în România a fost 71,5 ani pentru bărbați și 79,3 ani pentru femei. Diferența se explică prin mai mulți factori de risc la bărbați, cum ar fi fumatul și consumul excesiv de alcool.

Tot în 2022, 25% dintre tinerii de 15 ani au declarat că au fumat în ultima lună, față de 18% media UE.