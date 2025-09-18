România ar putea primi primele fonduri din mecanismul european pentru înzestrare militară SAFE (Security Action for Europe) la începutul anului viitor, cel mai probabil în intervalul ianuarie–februarie, deși o plată încă din decembrie nu poate fi exclusă. Informația a fost oferită de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul apărării, în cadrul unei întâlniri cu presa română desfășurată la Bruxelles.

„Banii vor fi virați posibil în decembrie, dar cel mai probabil în ianuarie – februarie”, a afirmat reprezentantul CE.

În cadrul mecanismului european SAFE, România figurează cu o alocare de 16,68 miliarde de euro, poziționându-se astfel pe locul al doilea în UE după Polonia, care beneficiază de 43 de miliarde de euro. Această sumă reflectă angajamentul semnificativ al Uniunii Europene față de consolidarea capacităților militare ale statelor membre.

Mecanismul SAFE dispune de un fond total de 150 de miliarde de euro și oferă statelor membre posibilitatea de a accesa împrumuturi avantajoase, cu dobânzi de cel mult 3%, o perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de până la 45 de ani, facilitând astfel investițiile pe termen lung în înzestrarea militară.

În contextul în care România se străduiește să reducă un deficit bugetar fără precedent, obținerea unei dobânzi cât mai favorabile este crucială. Întrebat despre nivelul acesteia, Thomas Regnier a dat asigurări.

„Credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante pentru a ne asigura că România nu se va «îneca» cu asta.”

Regnier a menționat că discuțiile privind dobânda sunt încă în desfășurare la nivelul Comisiei Europene și că cifra finală va fi comunicată odată cu transferul primelor fonduri către statele beneficiare.

Regnier a subliniat că nivelul dobânzii va fi uniform pentru toate cele 19 țări implicate în mecanismul SAFE.

România intenționează să folosească fondurile puse la dispoziție de mecanismul european SAFE nu doar pentru dotarea armatei cu vehicule de luptă pentru infanterie și arme de asalt, ci și pentru achiziția unei corvete și a două nave de patrulare costieră.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România vizează, totodată, finanțarea prin SAFE a programelor pentru vehicule autonome – fie ele navale, terestre sau aeriene – precum și a proiectelor de infrastructură cu utilizare duală, în scopuri atât civile, cât și militare.