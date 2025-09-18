Radu Georgescu a publicat pe contul său de Facebook un mesaj cu privire la ultima ”descoperire” a Guvernului, una care ar putea schimba complet percepția asupra economiei.

El a explicat că autoritățile au afirmat că România înregistrează cel mai mare deficit comercial din Europa, de 34 de miliarde de euro în 2024, adică aproximativ 9% din PIB, și că această situație ar fi cauzată, într-un mod surprinzător, de consumul ridicat de avocado.

Radu Georgescu a comparat descoperirea cu marile inovații ale omenirii, precum pâinea feliată, și a sugerat că aceasta va avea un impact global asupra economiei.

”Guvernul Romaniei a facut ieri o descorperire care va revolutiona tot ce stim despre economie. Guvernul a spus ca Romania are cel mai mare deficit comercial din Europa ( 34 miliarde euro in 2024 adica 9% din PIB) deoarece…..

…romanii mananca prea mult avocado!!!. Probabil este cea mai mare descoperire a umanitatii de la painea feliata pana acum. De ieri, datorita descoperirii Guvernului Romaniei, economia pe planeta Pamant nu va mai fi niciodata la fel”, spune acesta.

Acesta a mai spus că există o țară cu cea mai mare economie, Statele Unite ale Americii, unde Banca Centrală (FED) a redus recent dobânda de referință pentru a încuraja scăderea ratelor la credite, sprijinind astfel populația și companiile.

În contrast, România pare să funcționeze într-un ritm diferit: în timp ce inflația scade în majoritatea țărilor, la noi crește accelerat, atingând cel mai înalt nivel din Europa, iar dobânzile la credite urcă în paralel, fiind cele mai mari de pe continent.

Radu Georgescu a criticat astfel performanța BNR, arătând că banca centrală ratează anual obiectivele legate de inflație și dobânzi. În opinia sa, într-o companie privată, conducerea ar fi fost schimbată de mult.

În acest context, el a ironizat declarațiile guvernatorului BNR, care glumea spunând că „vom avea o inflație cu o cocoașă frumușică”. Acesta a concluzionat că, având în vedere situația actuală din România, nu l-ar surprinde dacă într-o dimineață am afla la TV că Guvernul a vândut, din greșeală, România pe OLX.