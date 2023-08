Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat miercuri că deficitul comercial (FOB/CIF) în primul semestru din 2023 a fost de 13,323 miliarde de euro, cu 2,149 miliarde de euro (-13,9%) mai mic decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022.

În iunie 2023 s-a înregistrat un deficit de 2,268 miliarde de euro, ca urmare a exporturilor FOB în valoare totală de 7,745 miliarde de euro și a importurilor CIF în valoare de 10,013 miliarde de euro. Exporturile au scăzut cu 1,5%, iar importurile au scăzut cu 5,2% în iunie 2023, comparativ cu aceeași lună din 2022.

Exporturile FOB au trecut de 47 de miliarde de euro în primele șase luni

În prima jumătate a acestui an, importurile au fost de 60,749 miliarde de euro, în creștere cu 0,8% față de aceeași perioadă din 2022, în timp ce exporturile FOB au totalizat 47,425 miliarde de euro, în creștere cu 5,9%.

Potrivit INS, grupele de grupe de produse mașini și echipamente de transport (45,1% la exporturi și 36,3% la importuri) și alte produse manufacturate (30,2% la exporturi și 28,8% la importuri) vor deține ponderi semnificative în structura exporturilor și importurilor în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023.

Valoarea schimburilor intra-UE27 a fost peste 34 de miliarde de euro

În prima jumătate a anului, în prima jumătate a anului, s-au înregistrat expedieri în valoare de 34,549 miliarde de euro și sosiri în valoare de 44,629 miliarde de euro pentru comerțul cu bunuri în interiorul UE27, ceea ce reprezintă 72,9% din totalul exporturilor și 73,5% din totalul importurilor.

Între 1 ianuarie și 30 iunie 2023, în afara UE27 au fost importate și exportate produse în valoare totală de 16,119 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 27,1% din totalul exporturilor și 26,5% din totalul importurilor.

Rata dobânzii cheie pe politică monetară a rămas la 7%

Consiliul guvernatorilor Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința de luni, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 7% pe an, se arată într-un comunicat al băncii centrale.

De asemenea, Banca Națională a României a ales să mențină rata dobânzii la facilitatea de credit, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Lombard, la 8% pe an, în timp ce a redus rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an, potrivit comunicatului.

Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit rămân la nivelul actual, potrivit unei decizii a Băncii Naționale a României.

Nu în ultimul rând, dobânda cheie a rămas neschimbată din luna ianuarie a acestui an. Atunci, Banca Națională a României a majorat dobânda de la 6,75% pe an la 7% pe an.