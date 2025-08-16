Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a oferit primele declarații publice după întâlnirea cu președintele american Donald Trump din Alaska, calificând întrevederea drept „o oportunitate remarcabilă și extrem de utilă”.

Potrivit raportărilor CNN, Putin a subliniat că discuțiile au acoperit aproape toate domeniile de cooperare între cele două state, acordând o atenție deosebită crizei din Ucraina.

El a menționat că principalele subiecte vizate au fost găsirea unor soluții echitabile pentru conflict și modalități de a avansa către o rezolvare pașnică.

Liderul de la Kremlin a remarcat că astfel de negocieri directe, la nivel înalt, nu au mai avut loc de mult timp și a evidențiat respectul Rusiei față de poziția administrației Trump privind războiul din Ucraina.

„Aş dori să menţionez imediat că vizita a fost oportună şi foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluţionare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a declarat Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Pe lângă aspectele legate de Ucraina, președintele rus a apreciat sinceritatea și profunzimea discuțiilor, subliniind că acestea creează premisele necesare pentru luarea unor decizii concrete.

„Respectăm în mod firesc poziţia administraţiei americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităţilor, şi ne dorim, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Dorim să avansăm către soluţionarea tuturor problemelor prin mijloace paşnice”, a afirmat Putin. „Discuţia a fost foarte sinceră şi substanţială şi, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat el.

Prin aceste declarații, Vladimir Putin transmite un mesaj de deschidere și disponibilitate pentru dialog, evidențiind, totodată, importanța negocierilor directe între lideri în vederea găsirii unor soluții pașnice pentru conflictele existente.

Întrevederea din Alaska, așa cum a subliniat președintele rus, poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea relațiilor bilaterale și pentru consolidarea unei atmosfere de cooperare între Moscova și Washington, în special pe probleme sensibile precum situația din Ucraina.

Această poziționare a Kremlinului arată că Rusia dorește să mențină un canal de comunicare deschis și constructiv cu administrația Trump, punând accent pe negocieri directe și pe găsirea unor soluții care să reducă tensiunile internaționale.

Conform Financial Times și Reuters, Putin a solicitat retragerea completă a Ucrainei din regiunea estică Donețk, promițând în schimb că Rusia va îngheța restul liniei frontului, dacă principalele sale condiții pentru încheierea războiului vor fi respectate.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, Putin a garantat că, odată obținut controlul deplin asupra regiunii Donețk, Rusia nu va revendica alte teritorii ucrainene dincolo de linia de contact existentă.

Înainte de summit, Moscova ar fi sugerat oprirea ofensivelor pe actuala linie a frontului în provinciile Zaporojie și Herson și retragerea trupelor din Dnipropetrovsk, Sumî și Harkov, în schimbul controlului complet asupra Donbasului, respectiv Donețk și Lugansk. Provincia Lugansk se află aproape integral sub controlul Rusiei, în timp ce Donețk rămâne parțial sub control ucrainean.

Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a afirmat că a discutat cu Putin despre posibile schimburi teritoriale și garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump a subliniat că, deși ambele părți „sunt în mare parte de acord”, rămâne necesar consimțământul Ucrainei.

În declarațiile oficiale de la finalul summitului, liderii au evitat detalii concrete, semnalând totuși că au făcut progrese pe mai multe puncte.

Trump a calificat întâlnirea drept „extrem de productivă” și a menționat că majoritatea punctelor au fost clarificate, cu excepția unuia „probabil cel mai semnificativ”, pentru care există șanse bune de soluționare.

Putin și-a reiterat poziția privind necesitatea abordării cauzelor profunde ale conflictului, a preocupărilor legitime ale Rusiei și a restabilirii unui echilibru corect în securitatea europeană și globală. Totodată, el a subliniat că securitatea Ucrainei trebuie asigurată și a exprimat speranța că înțelegerea discutată va facilita pacea.