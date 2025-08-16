Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă, că țara sa are nevoie de o pace reală și de lungă durată, nu doar de o pauză temporară între invaziile Rusiei, potrivit Reuters.

Liderul de la Kiev a subliniat că securitatea trebuie garantată ferm, cu sprijinul Europei și al Statelor Unite, și a insistat că problemele teritoriale nu pot fi negociate fără implicarea directă a Ucrainei.

„Uciderile trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să înceteze atât pe câmpul de luptă, cât și în aer, precum și împotriva infrastructurii noastre portuare. Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie înapoiați. Mii de oameni de-ai noștri rămân în captivitate – toți trebuie aduși acasă. Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută atât timp cât agresiunea și ocupația continuă”, a mai scris Zelenski pe contul său de X.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions. Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

În paralel, surse diplomatice citate de AFP au dezvăluit că Washingtonul i-a propus Ucrainei o garanție de securitate similară celei din Articolul 5 al Tratatului NATO, dar în afara cadrului Alianței. Această formulă, discutată între Donald Trump și Vladimir Putin la Anchorage, a fost reiterată și în convorbirile telefonice dintre Trump și Zelenski, dar și în dialogul președintelui american cu mai mulți lideri europeni.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că propunerea reprezintă o clauză de securitate colectivă ce ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijin militar imediat din partea partenerilor săi, printre care SUA, în cazul unei noi invazii ruse.

Ea a explicat că ideea se bazează pe o propunere italiană anterioară și că reprezintă punctul unde s-au înregistrat cele mai semnificative evoluții la reuniunea din Alaska.

„Punctul de pornire al propunerii este definiţia clauzei securităţii colective ce ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, printre care SUA, pregătiţi să ia măsuri în cazul în care (Ucraina) este atacată din nou”, a afirmat Meloni.

Totuși, o sursă diplomatică europeană a atras atenția că nu este clar cum ar funcționa această schemă și de ce Vladimir Putin ar accepta o astfel de variantă, în condițiile în care se opune ferm atât extinderii NATO, cât și oricărei garanții efective privind suveranitatea Ucrainei.

Între timp, presa americană a relatat că Donald Trump le-a spus lui Volodimir Zelenski și liderilor NATO că Putin nu vizează un simplu armistițiu, ci preferă un acord de pace cuprinzător.

Jurnalistul Barak Ravid de la Axios a notat că, potrivit unei surse prezente la discuții, Trump a subliniat în timpul convorbirilor telefonice că un acord rapid de pace este mai avantajos decât un armistițiu temporar.