La scurt timp după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin, Donald Trump a luat legătura telefonic atât cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, cât și cu oficialii NATO, relatează CNN. Convorbirile au durat aproximativ șase ore.

Într-o postare publicată sâmbătă dimineață pe platforma X, Zelenski a anunțat că, la invitația lui Trump, va merge luni la Washington pentru a discuta în detaliu despre modalitățile de oprire a conflictului.

CNN menționează că discuția dintre Trump și Zelenski a avut loc în timp ce fostul președinte se afla în avion, întorcându-se din Alaska. Acesta a ajuns la baza militară Andrews din Maryland, puțin după ora 2 dimineața (ora României), la finalul summitului cu liderul rus.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că Trump a fost implicat într-un apel telefonic ce s-a întins pe durata a șase ore. După dialogul cu Zelenski, Trump a intrat în legătură cu oficiali NATO, a adăugat ea.

Potrivit unei reprezentante a Comisiei Europene, Trump a oferit detalii atât liderului ucrainean, cât și partenerilor europeni, cu privire la conținutul întâlnirii sale cu Putin. Printre participanții la această discuție extinsă s-au numărat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, liderul de la Paris Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În cadrul conferinței de presă comune susținute cu Vladimir Putin, după cele două ore și jumătate de întâlniri, Trump a anunțat public că intenționează să ia legătura cu Zelenski și oficialii NATO.

„Desigur, îl voi suna pe președintele nostru Zelenski și îi voi povesti despre întâlnirea de astăzi”, a declarat Trump în acel context.

Biroul președintelui ucrainean a confirmat ulterior că discuția dintre cei doi lideri a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă.

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a menționat că a discutat cu Trump despre concluziile dialogului acestuia cu liderul de la Kremlin. El a reiterat sprijinul pentru ideea unei întâlniri trilaterale care să implice Ucraina, Statele Unite și Rusia.

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu @POTUS. Am început cu discuții individuale înainte de a-i invita pe liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră din conversația noastră bilaterală cu președintele Trump. Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației. Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru. Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, DC, pentru a discuta toate detaliile privind încetarea crimelor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație. Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. De asemenea, am discutat semnalele pozitive din partea părții americane privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a transmis liderul de la Kiev.