”Obiectivul meu este să termin războiul şi nu să continui să candidez la alt mandat”, îi spune preşeintele ucrainean jurnalistului Barak Ravid.

Zelenski a precizat că nu intenționează să conducă țara pe timp de pace și recunoaște că populația ar putea dori un lider cu un nou mandat. Președintele ucrainean, aflat la New York pentru participarea la Adunarea Generală a ONU, a subliniat că dorește organizarea alegerilor după ce un armistițiu de mai multe luni va fi instaurat.

La New York, el a spus că i-a transmis omologului american Donald Trump, într-o întâlnire de marți, că, în cazul unui armistițiu, „putem folosi acest timp, iar eu pot să transmit un mesaj Parlamentului”, potrivit The New York Times. Alegerile au fost amânate de la începutul războiului, fapt pe care Trump l-a criticat de mai multe ori. Totuși, Constituția ucraineană împiedică organizarea scrutinului cât timp legea marțială, în vigoare din 2022, rămâne activă.

Volodimir Zelenski a explicat pentru Axios că situația de securitate reprezintă o provocare majoră, întrucât ar fi dificil să se desfășoare alegeri în zonele ocupate de Rusia, care controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

În cadrul aceluiași interviu, Volodimir Zelenski îi recomandă omologului său rus, Vladimir Putin, și colaboratorilor săi să se adăpostească în cel mai apropiat buncăr antiaerian din apropierea Kremlinului.

”Dacă nu opresc războiul, vor avea oricum nevoie de el”, a declarat el.

Președintele ucrainean a dezvăluit în cadrul interviului că Donald Trump i-ar fi spus că ar putea lua în calcul furnizarea de armament Kievului, cu scopul de a-l determina pe Vladimir Putin să accepte negocierile.

Volodimir Zelenski a câștigat alegerile prezidențiale din 2019 cu o majoritate covârșitoare, obținând 73% din voturile exprimate.

În primele luni ale războiului, cota sa de popularitate a urcat la aproximativ 90%.

Ulterior, aceasta a scăzut, ajungând în prezent la circa 60%, conform unor sondaje recente.