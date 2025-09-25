Medicul Tudor Ciuhodaru a atras atenția asupra pericolelor administrării necontrolate de paracetamol, subliniind că un supradozaj poate duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces. Mesajul a fost transmis pe rețelele sociale, după ce Donald Trump a invocat o posibilă legătură între acetaminofen și autism.

Specialistul a precizat că dozele mari pot fi extrem de dăunătoare: peste 10 grame la adulți sau mai mult de 150 mg/kg la copii pot provoca leziuni hepatice severe.

„Zece comprimate de paracetamol pot fi mortale. Atenție (din nou!) la paracetamol. În cazul răcelilor la copii nu trebuie niciodată depășită doza recomandată! Supradoza duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces”, a declarat medicul.

Pentru a reduce riscurile, Ciuhodaru a formulat cinci reguli clare: utilizarea celei mai mici doze eficace, evitarea administrării la intervale mai mici de patru ore, limitarea la maximum patru doze zilnic, respectarea dozei totale recomandate și consult medical dacă simptomele persistă mai mult de trei zile.

Medicul a menționat și riscul unor provocări periculoase pe platforme sociale, precum TikTok, unde tinerii sunt încurajați să consume doze mari de medicamente, inclusiv paracetamol. În caz de supradozaj, intervenția medicală de urgență este obligatorie, chiar și în lipsa simptomelor evidente, tratamentul incluzând lavaj gastric și administrarea antidotului N-acetilcisteină.

Tudor Ciuhodaru a subliniat că intoxicația cu paracetamol constituie a doua cauză de transplant hepatic la nivel mondial, ceea ce confirmă gravitatea fenomenului. În mesajul său, el a reiterat importanța educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor, proiecte legislative pe care le-a depus constant în Parlament.

„Am depus în fiecare sesiune parlamentară proiecte de lege privind introducerea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor. Așteaptă doar să fie adoptate”, a adăugat fostul europarlamentar.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce Donald Trump a spus că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA ar urma să avertizeze asupra riscurilor administrării acetaminofenului în sarcină.

CNN notează că afirmațiile președintelui contrazic decenii de date științifice care arată că substanța este sigură atunci când este folosită conform indicațiilor medicale.

Fostul președinte Barack Obama a reacționat ferm la afirmațiile lui Donald Trump. Într-un eveniment public desfășurat la O2 Arena, la Londra, Obama a afirmat că aceste declarații reprezintă „o violență împotriva adevărului” și că pot afecta sănătatea publică, în special în cazul femeilor însărcinate.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmaţii generale despre anumite medicamente şi autism, care au fost continuu infirmate. Acest lucru subminează sănătatea publică şi poate dăuna femeilor”, a spus fostul lider american.

Declarațiile lui Trump, conform cărora femeile gravide ar trebui să limiteze utilizarea Tylenolului, au fost criticate și de secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, care le-a recomandat femeilor să nu țină cont de acestea.

În cadrul aceluiași eveniment, Obama a vorbit despre confruntarea dintre două perspective asupra viitorului Statelor Unite. Potrivit lui, una dintre viziuni este progresistă și sprijină schimbarea prin democrație, iar cealaltă, reprezentată de Donald Trump, este orientată către o abordare conservatoare și exclusivistă.

El a declarat că succesorul său promovează o imagine a Americii în care „noi, poporul” nu include întreaga societate, ci doar anumite grupuri. De asemenea, Obama a remarcat că progresiștii din anii ’90 și 2000 au fost uneori „îngâmfați”, nefiind puși la încercare în privința valorilor pe care le declarau.

Fostul președinte american a adoptat în general o poziție discretă după încheierea mandatului, dar în ultimii ani a intervenit mai des în dezbaterile publice, pe măsură ce climatul politic din SUA a devenit mai tensionat și polarizat. La Londra, el s-a referit la Donald Trump doar ca „succesorul meu”, evitând să-i rostească numele.

„Succesorul meu nu s-a ferit să vorbească deschis despre asta. Dorinţa lui este să se întoarcă la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar o parte din popor, nu tot poporul. Şi în care există ierarhii destul de clare în ceea ce priveşte statutul şi locul ocupat de fiecare”, a spus Obama.

Seara a început cu un moment protocolar, în care jurnalistul David Olusoga l-a întâmpinat pe primarul Londrei, Sadiq Khan. Acesta fusese criticat cu o zi înainte de Donald Trump în cadrul discursului său la ONU, la New York. Khan a replicat atunci că Trump „a demonstrat că este rasist, sexist, misogin şi islamofob”.

Vizita lui Barack Obama la Londra face parte dintr-un turneu european de discursuri, care include și o oprire la Dublin, unde va primi titlul de Cetățean de Onoare al orașului.