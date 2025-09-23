Donald Trump, președintele SUA, a spus că în curând medicii americani vor fi sfătuiți să nu mai dea Tylenol femeilor însărcinate. El a explicat că există suspiciuni că medicamentul ar putea avea legătură cu autismul. Trump a spus că paracetamolul (ingredientul principal din Tylenol) nu este bun în sarcină și ar trebui folosit doar dacă gravida are febră foarte mare. El a numit creșterea cazurilor de autism o problemă gravă, care îl preocupă mult.

Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății, a spus că FDA (instituția care aprobă medicamentele în SUA) va trimite medicilor o atenționare despre riscul posibil al folosirii Tylenol în sarcină. El a mai spus că FDA va schimba eticheta medicamentului și va lansa o campanie pentru informarea publicului. Tot Kennedy a anunțat că FDA va aproba în curând Leucovorinul, un medicament folosit de obicei pentru pacienții cu cancer, ca tratament pentru unii copii cu autism.

Șeful FDA, Marty Makary, a spus că această aprobare se bazează pe studii care arată că Leucovorinul ar putea îmbunătăți vorbirea la copiii cu autism care au lipsă de folat (o formă de vitamina B). Kennedy a mai declarat în aprilie că va începe un program amplu de cercetare pentru a afla cauzele autismului în următoarele cinci luni.

Compania Kenvue, care produce Tylenol, a spus că medicamentul este sigur pentru femeile însărcinate. Reprezentanții firmei au declarat că studiile serioase arată că paracetamolul nu provoacă autism și că resping categoric orice afirmație contrară. Ei au spus și că sunt îngrijorați că astfel de idei ar putea afecta sănătatea gravidelor. Potrivit lor, paracetamolul este cel mai sigur calmant pentru sarcină și că, fără el, femeile ar fi nevoite fie să suporte probleme precum febra, fie să ia medicamente mai riscante.

„Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea paracetamolului nu cauzează autism. Dezaprobăm ferm orice sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătate pe care îl reprezintă acest lucru pentru viitoarele mame”, a transmis compania.

Unele studii au sugerat că folosirea Tylenol în sarcină ar putea fi legată de autism, dar rezultatele nu sunt clare și se contrazic între ele. Opinia generală a oamenilor de știință este că autismul nu are o singură cauză, ci apare dintr-un amestec complicat de factori genetici și de mediu.

Fundația pentru Știința Autismului din SUA a spus că un nivel scăzut de folat la începutul sarcinii a fost asociat în unele cercetări cu un risc mai mare de autism, însă nu toate studiile au confirmat acest lucru. Fundația pentru Știința Autismului din SUA a mai spus că ideea că folatul ar putea îmbunătăți unele simptome de autism vine din studii cu leucovorin (acid folinic), care pătrunde mai ușor în creier decât acidul folic obișnuit.

Președintele Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor, Dr. Steven Fleischman, crede că anunțul de luni nu are la bază întreaga dovadă științifică și simplifică prea mult cauzele complexe ale problemelor neurologice la copii. Medicii americani au considerat mereu Tylenol unul dintre puținele calmante sigure în sarcină. Studiile făcute până acum nu au găsit o legătură directă între folosirea moderată a acetaminofenului și problemele de dezvoltare ale fătului.