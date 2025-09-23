Decizia propusă de Primăria Municipiului Timișoara ar urma să ducă la o creștere de aproximativ 40% a tarifelor pentru abonații Colterm, deși prețul gazului nu a fost majorat de companie. O asemenea măsură este considerată inechitabilă și inoportună, iar costul nu poate fi pus din nou pe umerii timișorenilor.

Majorarea ar fi trebuit discutată și decisă încă din vară, oferind astfel locuitorilor posibilitatea de a alege între menținerea sistemului centralizat și instalarea unor centrale proprii. Impunerea scumpirii în prezent, când nu mai există timp pentru debranșări sau soluții alternative, reflectă o lipsă de responsabilitate față de cetățeni.

Alin Popoviciu, secretar general PNL Timiș și vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, a subliniat că locuitorii Timișoarei au nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de scumpiri neașteptate. El a atras atenția că majorarea cu aproape 40% a prețului gigacaloriei, chiar înainte de debutul sezonului rece, ignoră dificultățile cu care se confruntă deja cetățenii.

” Timișorenii au nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de noi scumpiri anunțate peste noapte. Să majorezi cu aproape 40% prețul gigacaloriei, chiar înainte de sezonul rece, înseamnă să ignori complet dificultățile cu care se confruntă deja oamenii”, Alin Popoviciu, secretar general PNL Timiș și vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

PNL Timișoara critică justificarea tehnică prezentată de administrație, arătând că lucrările de modernizare a rețelei de termoficare se desfășoară printr-un proiect european și, prin urmare, nu pot constitui un motiv pentru majorarea prețului plătit de populație.

Formațiunea susține necesitatea unei administrații corecte și previzibile, considerând inacceptabil ca deciziile care afectează direct viața cetățenilor să fie luate fără transparență și fără a le oferi acestora posibilitatea reală de a alege.

În aceste condiții, consilierii locali ai PNL vor vota împotriva proiectului de hotărâre.