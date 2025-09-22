Mircea Abrudean, președintele Senatului și membru al PNL, anunță că, începând de astăzi, profesioniștii din domeniul contabilității, consultanței fiscale, evaluării și auditului fiscal vor beneficia de o protecție juridică similară celei de care se bucură deja avocații și alte profesii liberale, ca urmare a adoptării recentelor proiecte de lege în Senat.

”De astăzi, profesioniştii din contabilitate, consultanţă fiscală, evaluare şi audit fiscal au parte de aceeaşi protecţie juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocaţii”, spune Abrudean într-o postare.

Președintele Senatului subliniază că adoptarea a trei proiecte de lege în plen nu doar că reafirmă și întărește statutul profesioniștilor din aceste domenii, ci și răspunde cerințelor lor profesionale și financiare. Totodată, noile reglementări facilitează desfășurarea mai eficientă a activităților economice și contribuie la majorarea încasărilor bugetare, prin asigurarea respectării termenelor de plată și a achitării TVA-ului aferent sumelor încasate.

”Le mulţumesc colegilor alături de care am iniţiat aceste proiecte de lege şi tuturor celor care au înţeles importanţa acestui demers”, spune Abrudean.

În România, protecția juridică se referă la măsurile legale și instituționale care asigură drepturile și interesele profesioniștilor în exercitarea activităților lor. Aceasta include atât protecția față de eventuale abuzuri sau presiuni externe, cât și dreptul de a beneficia de asistență juridică în caz de litigiu.

În cazul profesiilor liberale, precum avocații, contabilitatea, consultanța fiscală, evaluarea și auditul fiscal, protecția juridică este reglementată prin acte normative specifice și prin apartenența la organisme profesionale care garantează respectarea standardelor etice și profesionale. De exemplu, avocații beneficiază de protecție juridică prin statutul lor reglementat de Legea nr. 51/1995 și prin apartenența la Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR).

Noile proiecte adoptate se referă la faptul că acești profesioniști beneficiază de drepturi și garanții legale în exercitarea activităților lor, inclusiv în fața autorităților fiscale și judiciare.

Astfel, protecția juridică în România reprezintă un ansamblu de măsuri care asigură desfășurarea activităților profesionale într-un cadru legal, echitabil și sigur, contribuind la consolidarea încrederii în sistemul profesional și în instituțiile statului.