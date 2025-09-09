Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Hunedoara au stabilit că animalului i-au fost secționate pavilioanele auriculare în perioada 2023–2025, chiar la domiciliul proprietarului.

Acesta deținea mai mulți câini din aceeași rasă, însă femela descoperită prezenta urme clare de mutilare, prin cuparea urechilor, procedeu interzis prin lege atunci când nu există un scop medical.

„În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că, în perioada 2023-2025, animalului i-au fost secţionate pavilioanele auriculare, chiar la domiciliul proprietarului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara într-un comunicat.

Pentru fapta sa, bărbatul este acum cercetat penal. A fost deschis un dosar care vizează efectuarea de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal în alte scopuri decât cele medicale.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea procurorului de caz, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a fi stabilite toate împrejurările în care s-au produs faptele.

Amintim că autoritățile din România au implementat mai multe măsuri pentru protejarea animalelor. Prefectura Cluj a decis interzicerea concursurilor de tracțiune cabalină pe raza județului, ca urmare a unei ședințe a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB).

Reuniunea a fost prezidată de prefectul Maria Forna, cu participarea subprefectului Florentin Burz și a membrilor comisiei, în cadrul căreia au fost analizate mai multe cereri privind organizarea de expoziții cu animale vii și concursuri de tracțiune cabalină.

Competițiile vizate ar fi presupus probe extrem de solicitante pentru cai, fiind necesar ca aceștia să tragă bușteni de greutăți mari: 600 de kilograme pentru proba cu un singur cal și 1.200 de kilograme pentru proba cu doi cai. După discuțiile purtate, CLCB a hotărât, în unanimitate, să interzică organizarea unor astfel de concursuri la nivelul județului Cluj.

„La Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a avut loc astăzi şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), prezidată de doamna prefect Maria Forna, cu participarea domnului subprefect Florentin Burz şi a membrilor comisiei. În cadrul întâlnirii s-au analizat mai multe cereri pentru organizarea la nivelul judeţului Cluj a unor expoziţii cu animale vii şi concursuri de tracţiune cabalină. Concursurile ar fi implicat o muncă extrem de grea pentru cai, fiind nevoiţi să tragă buşteni cu greutăţi considerabile: 600 kg pentru proba cu un singur cal şi 1.200 kg pentru proba cu doi cai. Ca urmare a discuţiilor, CLCB a luat decizia, cu unanimitate de voturi, de a interzice aceste concursuri la nivelul judeţului Cluj”, a transmis Instituţia Prefectului Cluj într-un comunicat.

Autoritățile au explicat că decizia a fost luată pentru a preveni riscurile la adresa sănătății și bunăstării animalelor. Concursurile de acest tip pot provoca epuizare extremă, răni grave sau chiar decesul cailor, astfel de situații fiind deja semnalate în trecut la evenimente similare.

Membrii comisiei au subliniat că bunăstarea animalelor trebuie tratată ca o prioritate reală. Expozițiile și târgurile cu animale vii vor putea continua să fie organizate în județ, însă doar cu respectarea cadrului legal. Concursurile de tracțiune cabalină, în schimb, au fost considerate o formă inacceptabilă de cruzime și au fost interzise definitiv.

Prefectul Maria Forna a transmis că măsura reprezintă un semnal ferm privind angajamentul autorităților de a proteja animalele. Totodată, a fost anunțat că activitățile de acest tip vor fi atent monitorizate și că vor fi luate măsuri ferme pentru a preveni orice formă de neglijență sau maltratare a acestora.

„Decizia de astăzi a Centrului Local de Combatere a Bolilor Cluj este un semnal clar că bunăstarea animalelor este o prioritate. Suntem aici să protejăm nu doar cetăţenii, ci şi animalele. Expoziţiile şi târgurile vor continua să fie permise la nivelul judeţului Cluj, cu respectarea prevederilor legale. Concursurile de tracţiune cabalină implică însă riscuri inacceptabile pentru sănătatea cailor. Protejarea animalelor nu trebuie făcută doar la nivel declarativ, ci şi faptic. Tocmai din acest motiv, le mulţumesc colegilor pentru că au susţinut interzicerea unor astfel de activităţi în judeţul Cluj. Vom continua să monitorizăm atent astfel de activităţi şi să luăm măsuri ferme pentru a preveni orice formă de cruzime sau neglijare faţă de animale”, a subliniat prefectul Maria Forna.

Amintim că Direcția pentru Protecția Animalelor funcționează ca o structură de specialitate în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, având competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților legate de prevenirea și combaterea faptelor contravenționale sau penale care privesc animalele aflate în situații de pericol.

Instituția are atribuții atât de specialitate, cât și funcționale, desfășurând misiuni și sarcini profesionale ce vizează protejarea animalelor. Direcția coordonează, îndrumă și controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor responsabile cu protecția animalelor la nivelul inspectoratelor județene de poliție și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Direcția pentru Protecția Animalelor cooperează cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociații și organizații neguvernamentale. De asemenea, implică în activitățile sale persoane fizice și juridice, în condițiile prevăzute de lege.

„În situația în care dumneavoastră aveți cunoștință despre un abuz împotriva unui animal, iar acesta se află într-o situație de pericol, vă recomandăm să sesizați serviciul de urgență 112, în vederea intervenției imediate a organelor de poliție. Poliția Animalelor, prin structurile de intervenție constituite la nivel județean vor interveni în ajutorul animalelor în astfel de cazuri.

Totodată, dacă aveți cunoștință despre încălcări ale legislației privind protecția animalelor, care nu necesită intervenția imediată a Poliției, aveți posibilitatea de a informa Direcția pentru Protecția Animalelor prin trimiterea unei petiții prin e-mail, accesând site-ul Poliției Române www.politiaromana.ro, secțiunea Petiții online sau al inspectoratelor județene în competența cărora se află accesând același site www.politiaromana.ro, secțiunile Unități teritoriale – Petiții online”, informează MAI.

Programul de audiențe al instituției este stabilit în fiecare zi de miercuri, între orele 10:00 și 11:00.