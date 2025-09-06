Decizia vine ca răspuns la numărul tot mai mare de proprietari de animale, peste 54.000 în oraș, potrivit estimărilor oficiale, și la dorința cetățenilor de a putea petrece mai mult timp alături de animalele lor chiar și în spațiile administrative.

Conform regulamentului, animalele trebuie să fie sănătoase, curate și fără semne de boală sau paraziți. Câinii trebuie să fie ținuți în lesă scurtă (max. 1,5 m), iar pisicile trebuie transportate în cușcă, geantă sau rucsac adecvat. Numărul animalelor într-o încăpere poate fi limitat în funcție de spațiu. În plus, câinii considerați periculoși din categoria 2, inclusiv cei de luptă, nu vor avea acces, chiar dacă poartă botniță. Instituțiile trebuie să asigure boluri cu apă și să instaleze dispensare pentru colectarea deșeurilor, pentru a menține igiena spațiilor publice.

Primarul Emil Boc a subliniat că un oraș prietenos cu animalele este și un oraș mai prietenos cu oamenii, promovând empatia și bunăstarea locuitorilor. Regulamentul își propune să încurajeze responsabilitatea proprietarilor de animale, să ofere condiții sigure pentru vizitatori și angajați și să transforme Cluj-Napoca într-un oraș modern, în care prezența animalelor de companie în viața socială și administrativă este acceptată și reglementată.

Consilierul USR Paul Helmer a propus extinderea regulamentului, astfel încât animalele să poată fi aduse și în alte spații publice, cum ar fi cimitirele, sub același cadru de responsabilitate. În plus, autoritățile plănuiesc să deruleze campanii de informare și educare a cetățenilor pentru respectarea regulilor de igienă și siguranță, astfel încât introducerea animalelor în instituțiile publice să se realizeze fără incidente.

Proprietarii care vor să își aducă animalele în Primărie sau în alte instituții publice trebuie să respecte cu strictețe regulile stabilite: să transporte animalele corespunzător, să curețe după ele și să nu permită accesul câinilor periculoși. Respectarea acestor norme va asigura un mediu sigur și confortabil pentru toți vizitatorii și angajații.

* La solicitarea angajaților instituțiilor publice, proprietarii trebuie să prezinte carnetul de sănătate al animalului, care să confirme vaccinările și tratamentele de deparazitare. În cazul animalelor utilizate în scop terapeutic sau al câinilor de serviciu, este necesară și documentația eliberată de instituții ori specialiști autorizați.

* Este obligatorie asigurarea unui comportament adecvat al animalelor în spațiile publice: acestea nu trebuie să provoace disconfort cetățenilor, angajaților sau altor animale.

* Animalele trebuie supravegheate în permanență pentru a preveni incidente sau situații neplăcute.

* Fiecare proprietar trebuie să fie dotat cu un minim necesar pentru igienă – saci și șervețele – astfel încât să poată strânge imediat după animal.

* În cazul în care un animal produce pagube bunurilor instituțiilor publice, proprietarul are obligația de a le repara.

* Toate regulile prevăzute în regulament trebuie respectate în orice context.

Nerespectarea prevederilor, cum ar fi faptul că animalele își fac nevoile fiziologice în clădirile Primăriei Cluj-Napoca sau în alte sedii ale instituțiilor publice locale, ori lipsa kitului de igienă și necolectarea excrementelor, constituie contravenție. Pentru aceste abateri, proprietarii pot fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 400 și 600 de lei.